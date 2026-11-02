Скандал у Петропавлівській Борщагівці: один із мобілізованих вийшов до протестувальників (відео)

У Петропавлівській Борщагівці ситуація з людьми, яких утримують у приватному будинку, набирає обертів і стає дедалі заплутанішою.

До людей, які зібралися біля будинку з вимогами звільнити затриманих, вийшов чоловік, який стверджує, що у них нібито "все добре". Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Реальний Київ".

Присутні не вірять йому і підозрюють, що за вихід до людей йому пообіцяли "хорошу тилову посаду", а також кричать, що особисто бачили побитих.

"Які там побиті хлопці? Ніхто нікого не бив", — запевняє він.

Натовп переконаний, що його залякали, а оскільки він військовослужбовець, то нібито змушений говорити те, що йому наказали.

На запитання, чому їх там утримують, чоловік відповів, що вони "чекають на розподіл".

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Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив, що в будинку був тимчасовий пункт дислокації підрозділу НГУ, куди надходять мобілізовані по ТЦК, проходять перевірку, оформляють документи і вже потім, згідно з встановленим порядком, вирушать на навчання.

Він також заявив, що особисто контролює службове розслідування. Будуть опитані командир та медики, які постійно перебувають на об’єкті. Якщо з’ясується, що з боку Нацгвардії були порушення, винних покарають.

Півненко додав: після резонансу місце розміщення потрібно терміново змінити, оскільки тепер туди "може прилетіти російська ракета".

Після того, як з’явилася інформація про затримання 40 чоловіків, скандал дуже швидко розлетівся по ЗМІ. Стверджувалося, що з будинку на вулиці Сонячній, 7, вивели чотирьох чоловіків і відвезли до лікарні. У одного з них нібито був зламаний хребет, але він йшов самостійно.

У мережі навіть з’являлася інформація, що один із мобілізованих нібито помер, але офіційних підтверджень цього немає.

Нагадаємо, що у Львові поліція доставила до ТЦК конспіролога Остапа Стахіва.