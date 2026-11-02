В Петропавловской Борщаговке начались стычки протестующих и полиции (видео)

В Петропавловской Борщаговке полиция применила спецсредства, чтобы разогнать собравшихся под воротами дома, где якобы удерживают 40 человек.

Кадры публикуют местные телеграм-каналы. Перед этим в правоохранителей летели яйца.

Также завязалась потасовка, и на записях видно, как медики "скорой помощи" пытаются разнять возбужденную толпу.

Люди начали кричать "Ганьба".

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