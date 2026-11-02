RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

У Петропавлівській Борщагівці почалися сутички між протестувальниками та поліцією (відео)

Петропавлівська Борщагівка: поліція застосувала спецзасоби
Поліція розганяє людей на вулиці Сонячній | Фото: Скрин відео

У Петропавлівській Борщагівці поліція застосувала спецзасоби, щоб розігнати людей, які зібралися під воротами будинку, де, як стверджується, утримують 40 осіб.

Ці кадри публікують місцеві Telegram-канали. Перед цим у правоохоронців кидали яйця.

Також спалахнула бійка, і на відеозаписах видно, як медики "швидкої допомоги" намагаються розборонити розбурханий натовп.

Люди почали кричати: "Ганьба".

Новина доповнюється.