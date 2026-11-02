Почему электричество отключают вне графиков: в Минэнерго объяснили

В период длительных отключений света потребители столкнулись с тем, что иногда электричество пропадает, хотя по графику оно должно быть.

В Минэнерго отмечают, что причин такого явления может быть несколько.

Ключевая — это повреждение энергетической инфраструктуры и электростанций из-за российских обстрелов. Террористическая армия РФ сосредоточилась на массированных ударах по энергетике, чтобы в преддверии зимы оставить украинцев без света, тепла и воды.

Фото: пресс-служба Минэнерго

В случае повреждения энергетическое оборудование отключается автоматически. Это нужно, чтобы авария не привела к еще большим проблемам в электросети.

Далее диспетчеры "Укрэнерго" и облэнерго оценивают ситуацию и выясняют, как можно возобновить электроснабжение.

Если есть техническая возможность, потребителям организуют подачу электроэнергии другими линиями, в обход поврежденного участка. Так части абонентов удается вернуть свет еще до завершения ремонта.

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Стоит учитывать тот момент, что украинские энергетики сейчас работают под угрозой постоянных вражеских обстрелов. И часто к поврежденному объекту ремонтные бригады могут приблизиться только после отбоя воздушной тревоги.

Кроме того, из-за работы в критических условиях в электросетях могут происходить технические аварии. В результате энергетики вынуждены отключить свет, чтобы устранить поломку.

Тогда диспетчеры Укрэнерго дают команду облэнерго применить аварийные отключения. Они могут относиться и к тем потребителям, чьи электросети не повреждены.

Иногда для возврата света достаточно "сшить" поврежденную линию электропередачи. В других случаях необходимо устанавливать новые опоры, менять кабели, ремонтировать или устанавливать новые трансформаторы и другое оборудование.

Еще одна причина — сильная непогода.

Что происходит после ремонта

Смонтированное оборудование обязательно проверяют на стабильность работы, чтобы после включения не произошло короткого замыкания или новой аварии. И только после проверки подают напряжение и постепенно подключают потребителей.

Именно поэтому, подчеркивают в Минэнерго, иногда в соседнем доме свет уже есть, а в вашем еще нет. Часть потребителей удалось подключить другими линиями, а еще где-то нужно завершить ремонт.

Фото: пресс-служба Минэнерго

После масштабных повреждений электроснабжение возобновляется постепенно, с учетом технических возможностей сетей. Приоритетом обладают объекты критической инфраструктуры, в частности больницы, водоканалы и теплопункты.

Занять все это может от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от степени повреждений и разрушений энергообъекта.

Напомним, почему Киеву грозит коммунальный коллапс после ударов РФ.

Также сообщалось, почему в Украине начались отключения электроэнергии еще при плюсовой температуре.