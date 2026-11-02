72 часа без света: почему Киеву грозит коммунальный коллапс после ударов РФ

Киев и ряд областей столкнулись с экстренными отключениями света и перебоями с водой. Эксперты предупреждают: энергосистема работает на пределе, а отключения могут продлиться до 72 часов. Чем грозит остановка канализации и насколько близок коммунальный коллапс — выяснял Фокус.

Утро понедельника 2 ноября началось с отсутствия электроэнергии в Киеве и других регионах. В столице и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК и КП "Киевпастранс". В Киеве начали отключать дома вне графика еще 1 ноября: энергосистема не выдерживает постоянных нагрузок.

Бригады уже ремонтируют поврежденное оборудование, однако выехать на объект удается не всегда — все зависит от ситуации с безопасностью в городе: во время воздушных тревог работы запрещены.

Из-за нехватки электроэнергии не курсирует скоростной трамвай на Борщаговской линии, а также часть трамваев и троллейбусов. Не работает и Киевский фуникулер. Периодически останавливается и метрополитен. О возобновлении движения сообщат дополнительно. Из неофициальных источников стало известно, что ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ прекратили производство электроэнергии из-за обстрелов РФ.

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Также аварийные отключения были применены в Житомирской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Отсутствие электроэнергии сказалось и на водоснабжении. После поражения беспилотником инфраструктурного объекта в Белой Церкви водоснабжение было прекращено по всему городу. Об этом сообщила Белоцерковская городская территориальная община со ссылкой на ООО "Белоцерквода". Водоснабжение планировалось отключить на час, поэтому жителей призвали срочно сделать запасы.

В Вишневом Бучанского района также было временно приостановлено водоснабжение, сообщили в КП "Вишневскводоканал". Причина — прекращение "Киевводоканалом" приема сточных вод в канализационную сеть Киева.

Ситуация, как отмечают эксперты в области энергетики, критическая. Это еще не блэкаут — когда нет возможности восстановления после сбоя. Пока это обесточивание. Это когда не работают графики. При этом ситуация достаточно проблемная, тяжелая не только в Киеве, а и в Днепре, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Харькове, Сумах. А все потому, как считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев, Россия очень хорошо использовала имеющееся у нее окно возможностей, связанное с отсутствием у сил обороны Украины перехватчиков, которые бы результативно сбивали реактивные дроны.

"Сейчас главная проблема в том, что, несмотря на сбитие трех из четырех дронов, один все равно достигает цели. Атаки происходят регулярно и массово. Пока Украина не получит достаточное количество перехватчиков реактивных дронов, ситуация в пострадавших районах останется сложной", — рассказывает Фокусу эксперт.

Основные направления атак, по словам Рябцева, — Киев и область, Днепр и область, а также Запорожье. Россия пытается уничтожить трансформаторные подстанции вдоль Днепра, чтобы нарушить передачу электроэнергии на левый берег. В Киеве это особенно затрагивает левобережную часть города, поскольку правый берег продолжает получать электричество.

И удар по Южному мосту был не по самому мосту, а по линии электропередачи. Они пытались перебить высоковольтный кабель под мостом, по которому электрическая энергия передается с правого берега Украины на левый. Но также они бьют и по подстанциям, которые расположены на ТЭС.

"Энергетические объекты часто совмещены с крупной инфраструктурой. Россия наносит удары по ГЭС, ТЭС и мостам через Днепр, пытаясь повредить объекты, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии в Киеве, Днепре и Запорожье, а также нарушить транспортное сообщение между берегами. Но если дроны будут сбивать так же эффективно, как и пропеллерные, проблем с энергетикой будет меньше. Электроэнергия в стране есть, но ее не всегда удается распределить. Часть экспортируют, а часть генерации сокращают", — подчеркивает Рябцев.

Запас прочности себя практически исчерпал

Сейчас даже атомные электростанции работают не на полную мощность. И, по словам экспертов, если Россия выведет из строя большинство подстанций, атомные энергоблоки придется останавливать. Однако при "горячей" остановке их можно снова запустить за несколько дней, максимум примерно за неделю.

В то же время, как считает энергетический эксперт Юрий Корольчук, сейчас все девять энергоблоков запущены, хотя фактически такой объем генерации не нужен. Излишки электроэнергии можно экспортировать, но речь идет примерно об одном гигаватте — мощности одного энергоблока. Теоретически можно временно останавливать отдельные блоки или выводить их в ремонт, но и у этого решения есть свои пределы. Где именно проходит эта граница, однозначно сказать сложно.

"Фактически мы уже перешли к системным авариям в энергосистеме. Раньше после российских ударов удавалось быстро восстанавливать повреждения, переключать линии и перераспределять электроэнергию. Сейчас это становится все сложнее: не хватает оборудования для ремонтов и возможностей оперативно перестраивать схемы электроснабжения", — рассказывает Фокусу Корольчук.

Кроме этого, по словам эксперта, энергосистема постепенно изнашивается. Россия не просто пытается уничтожить отдельные объекты, а систематически ослабляет инфраструктуру, чтобы в какой-то момент мы столкнулись с масштабной аварией из-за невозможности выдерживать нагрузки.

Дополнительная проблема — ускоренный износ оборудования из-за постоянных отключений и включений. Трансформаторы не рассчитаны на такую интенсивную эксплуатацию, поэтому сокращается срок их службы.

"Пока говорить о полном коллапсе преждевременно, но риск блэкаута существует. Для восстановления энергосистемы потребуется достаточная мощность генерации, а сейчас необходимых резервов не хватает. Поэтому нужно быть готовыми к длительным отключениям — вплоть до 20–24 часов и даже 72 часов без света. В первую очередь это касается Киева, который, по моему мнению, является одной из главных целей российских атак. Их задача — не только ослабить энергосистему, но и спровоцировать социальное недовольство и панику", — подчеркивает специалист.

Вода исчезнет, канализация остановится: к чему не готовы украинские города

Проблемы с водоснабжением — это отдельная тема, тут большие проблемы. Если повреждается подстанция, питающая водоканал, — то все, воды не будет, потому что до сих пор большинство водоканалов не имеют необходимого количества автономных источников питания для того, чтобы работать при отсутствии централизованного энергоснабжения. Потому что коммунальные предприятия обычно убыточные. Сами потянуть покупку мощных генераторов не могут, а никто их не финансирует в этом вопросе.

"То есть руководитель коммунального предприятия заявку подавал, а ее не удовлетворили. Он хотел, но не удалось. Мэр говорит, что денег нет сейчас, и передал заявку дальше в Кабмин или в Минфин, а Минфин говорит: а нам нужно бюджет закрывать, а у нас лишних денег нет, вообще капитальное строительство в 4-м квартале не финансируется. Они ответственности ни на кого не перекладывают: нет возможностей, нет возможностей закупить, нет возможностей передать, нет возможностей выделить. А водоканал не работает. А нужно было устанавливать приоритеты финансирования по тем самым планам устойчивости, в первую очередь устанавливать автономные источники жизнеобеспечения за средства этого самого плана для объектов критической инфраструктуры", — отмечает эксперт.

Самое страшное, это, по словам эксперта, оказаться с нерабочей канализацией. Если воду можно купить, ее смогут подвезти, а вот куда потекут продукты жизнедеятельности?! А сегодня все зациклены только на подаче воды, а вот о канализации, куда ее девать и как откачивать, никто особо не заботится.

"Первое, что нужно, — обеспечить бесперебойную работу водоотведения, канализации, а водозабор — дело второе. Так что все идет по наихудшему сценарию, какой только можно представить", — отмечает Рябцев.

Как писал Фокус, через семь дней после прекращения водоснабжения и работы канализационной системы в столице может начаться распространение инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения. Специалисты предупредили, что Киев может столкнуться с вспышкой холеры, дизентерии и гепатита А из-за длительных перебоев с водой и канализацией.

А наихудшая ситуация со светом в Киеве и Днепре. Серьезные отключения электроэнергии также наблюдаются в прифронтовых регионах.