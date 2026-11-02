Белая Церковь без воды, Киев без света, в Одессе – ранены: последствия ночных ударов по инфраструктуре

В ночь на 2 ноября Белая Церковь осталась без водоснабжения, в Киеве ввели экстренные отключения, а в Одессе четыре человека получили ранения. Жителей Белой Церкви просят срочно запастись водой, а в столице из-за нехватки электроэнергии остановилась часть трамваев и троллейбусов.

В ночь на 2 ноября российская армия нанесла удары по инфраструктуре трёх городов. Белая Церковь осталась без водоснабжения, Киев и область перешли на аварийные отключения электроэнергии, а в Одессе четверо человек получили ранения.

Белая Церковь

Российский беспилотник поразил инфраструктурный объект, из-за чего водоснабжение было прекращено по всему городу. Об этом утром 2 ноября сообщила Белоцерковская городская территориальная община со ссылкой на ООО "Белоцерквода". Водоснабжение планировалось отключить на час, поэтому жителей призвали срочно сделать запасы.

Киев и область

В столице и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК и КП "Киевпастранс". В Киеве начали отключать дома вне графика ещё 1 ноября: энергосистема не выдерживает постоянных нагрузок.

Видео дня

Бригады уже ремонтируют поврежденное оборудование, однако выехать на объект удается не всегда — всё зависит от ситуации с безопасностью в городе. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Из-за нехватки электроэнергии не курсирует скоростной трамвай на Борщаговской линии, а также часть трамваев и троллейбусов на проспектах Отрадном и Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко, а также возле станции метро "Шулявская". Не работает и Киевский фуникулер. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Одесса

Целями ночной атаки на Одессу стали объекты инфраструктуры. Как сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, ранения получили четыре человека.

Повреждены два жилых дома и гараж, взрывная волна выбила окна в соседних домах. На месте работают спасатели, коммунальщики, правоохранители, медики и оперативный штаб — ликвидация последствий продолжается.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о возможном взломе приложения "Воздушная тревога": вечером 1 ноября пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной опасности по всей Украине и вероятном ударе российской ракетой "Орешник". Именно тогда появилась информация о возможном несанкционированном доступе к сервису.

Также сообщалось, что после кибератаки приложение постепенно возобновило работу и оповещения о воздушной тревоге снова поступают, однако одна важная функция до сих пор остается недоступной.