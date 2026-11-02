Біла Церква без води, Київ без світла, у Одесі – поранені: наслідки нічних ударів по інфраструктурі

Ніч на 2 листопада залишила Білу Церкву без водопостачання, Київ – на екстрених відключеннях, а Одесу – з чотирма пораненими. Мешканців Білої Церкви просять терміново зробити запас води, а в столиці через брак електроенергії зупинилася частина трамваїв і тролейбусів.

Армія Росії в ніч на 2 листопада вдарила по інфраструктурі трьох міст. Біла Церква залишилася без водопостачання, Київ та область перейшли на екстрені відключення світла, а в Одесі четверо людей дістали поранення.

Біла Церква

Російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, через що водопостачання зупинили в усьому місті. Про це вранці 2 листопада повідомила Білоцерківська міська територіальна громада з посиланням на ТОВ "Білоцерквода". Воду мали відключити протягом години, тому мешканців закликали терміново зробити запаси.

Київ і область

У столиці та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК і КП "Київпастранс". Знеструмлювати будинки поза графіком у Києві почали ще 1 листопада: енергосистема не витримує постійних ударів.

Видео дня

Бригади вже ремонтують пошкоджене обладнання, однак виїхати на об'єкт вдається не завжди – усе залежить від безпекової ситуації в місті. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Через брак електроенергії не курсує швидкісний трамвай на Борщагівській лінії, а також частина трамваїв і тролейбусів на проспектах Відрадному та Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській і Стеценка та біля станції метро "Шулявська". Не працює й Київський фунікулер. Про відновлення руху повідомлять додатково.

Одеса

Цілями нічної атаки на Одесу стали об'єкти інфраструктури. Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, поранення зазнали четверо людей.

Пошкоджено два житлові будинки та гараж, вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях. На місці працюють рятувальники, комунальники, правоохоронці, медики та оперативний штаб – ліквідація наслідків триває.

Раніше повідомлялося, що українців попередили про можливий злам застосунку "Повітряна тривога": ввечері 1 листопада користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну небезпеку по всій Україні та ймовірний удар російською ракетою "Орєшнік". Саме тоді з'явилася інформація про можливий несанкціонований доступ до сервісу.

Також повідомлялося, що після кібератаки застосунок поступово відновив роботу й сповіщення про повітряні тривоги знову надходять, однак одна важлива функція досі залишається недоступною.