Чому відключають електроенергію поза графіками: у Міненерго пояснили

Під час тривалих відключень електроенергії споживачі зіткнулися з тим, що іноді світло вимикається, хоча за графіком воно має бути.

У Міненерго зазначають, що причин такого явища може бути кілька.

Ключовою є пошкодження енергетичної інфраструктури та електростанцій внаслідок російських обстрілів. Терористична армія РФ зосередилася на масованих ударах по енергетиці, щоб напередодні зими залишити українців без світла, тепла та води.

Фото: пресслужба Міненерго

У разі пошкодження енергетичне обладнання відключається автоматично. Це необхідно, щоб аварія не спричинила ще більших проблем у електромережі.

Далі диспетчери "Укренерго" та обленерго оцінюють ситуацію та з’ясовують, як можна відновити електропостачання.

Якщо є технічна можливість, споживачам організовують подачу електроенергії іншими лініями, в обхід пошкодженої ділянки. Таким чином частині абонентів вдається повернути світло ще до завершення ремонту.

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Варто враховувати той факт, що українські енергетики зараз працюють під загрозою постійних ворожих обстрілів. І часто ремонтні бригади можуть наблизитися до пошкодженого об’єкта лише після скасування повітряної тривоги.

Крім того, через роботу в екстремальних умовах в електромережах можуть траплятися технічні аварії. Внаслідок цього енергетики змушені відключати світло, щоб усунути несправність.

Тоді диспетчери "Укренерго" дають команду обленерго застосувати аварійні відключення. Вони можуть стосуватися й тих споживачів, чиї електромережі не пошкоджені.

Іноді для відновлення електропостачання достатньо "з’єднати" пошкоджену лінію електропередачі. В інших випадках доводиться встановлювати нові опори, замінювати кабелі, ремонтувати або встановлювати нові трансформатори та інше обладнання.

Ще одна причина — сильна негода.

Що відбувається після ремонту

Встановлене обладнання обов’язково перевіряють на стабільність роботи, щоб після увімкнення не сталося короткого замикання або нової аварії. І лише після перевірки подають напругу та поступово підключають споживачів.

Саме тому, як підкреслюють у Міненерго, іноді в сусідньому будинку світло вже є, а у вашому — ще ні. Частину споживачів вдалося підключити іншими лініями, а десь ще потрібно завершити ремонт.

Фото: пресслужба Міненерго

Після масштабних пошкоджень електропостачання відновлюється поступово, з урахуванням технічних можливостей мереж. Пріоритет надається об’єктам критичної інфраструктури, зокрема лікарням, водоканалам та теплопунктам.

Це може зайняти від кількох годин до кількох днів, залежно від ступеня пошкоджень та руйнувань енергооб’єкта.

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