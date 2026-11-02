В Киеве заметили эксклюзивную версию Land Rover Defender: чем она уникальна (фото)

Ценители мощных авто заметили на одной из улиц Киева Land Rover Defender 110 (L663) 2024 года в исполнении "Sedona Edition" с аэродинамическим пакетом от известного тюнинг-ателье URBAN Automotive.

Как сообщает Topcars UA, Land Rover Defender 110 "Sedona Edition" — это особая эксклюзивная версия внедорожника, созданная на базе комплектации X-Dynamic HSE.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Land Rover Defender 110 "Sedona Edition": что о нем известно

Нынешнее поколение (индекс L663) этого британского внедорожника дебютировало еще в 2019 году как модель 2020-го, пишет Autoevolution. В 2024 году его обновили. Внешне внедорожник почти не изменился, но получил новые опции "для роскошных путешествий", оптимизированный набор пакетов дополнительного оборудования и особую версию Sedona Red

Спецверсия Defender 110 в исполнении Sedona Edition вдохновлена городом Седона в штате Аризона — местом, окруженным красными скалами и крутыми каньонами. Это отображено в эксклюзивном цвете кузова Sedona Red.

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Контраст с ним создает пакет Extended Black Pack: в черный цвет (оттенок Narvik Black) окрашены надпись "Defender", решетка радиатора и защитные пластины днища.

Дополняют образ 22-дюймовые легкосплавные диски черного глянцевого цвета и кожух запасного колеса, окрашенный в цвет кузова. Отмечается, что авто такого цвета продавались только ровно год после выпуска.

Среди опций — наклейка на капот с топографическим рисунком местности вокруг Седоны, закрепленный снаружи на кузове бокс для снаряжения (в цвете Sedona Red), а также черные глянцевые подножки и накладки на колесные арки. В основу Sedona Edition легла комплектация X-Dynamic HSE.

Под капотом установлен новый рядный шестицилиндровый дизельный мотор D350 (350 л.с. и 700 Нм крутящего момента) или гибридная силовая установка.

В салоне — в рамках пакета Signature Interior Pack — предлагается отделка кожей Windsor (цвет Ebony) в сочетании с материалом Kvadrat.

Стоимость лимитированной версии Land Rover Defender 110 (L663) Sedona Edition 2024–2025 у официальных дилеров в Украине составляет от 5 231 580 до 5 700 000 гривен (примерно $110 000 – $121 000 в зависимости от финального набора опций и двигателя).

Напомним, китайская копия Land Rover Defender выходит в серию.

Также сообщалось, что в Киеве заметили испанский аналог Land Rover Defender.