Китайская копия Land Rover Defender выходит в серию: что известно о BAIC Taitan 5X

Beijing Off-road, подразделение китайского автоконцерна BAIC Group, официально представило серийную версию своего нового электрического внедорожника с "рубленым" дизайном — Taitan (или Xingtan) 5X — и открыло прием заказов на него в Китае.

Модель Xingtan 5X открывает новую линейку автомобилей на новых источниках энергии (NEV) от Beijing Off-road — серию "Xingtan", говорится в заявлении производителя.

Автомобиль позиционируется как среднеразмерный или полноразмерный внедорожник с характерным угловатым кузовом и дополняет собой более роскошную модель Taitan 700.

В облике новинки сочетаются "брутальность и утонченность", а в оснащение входит интеллектуальная система вождения Qiankun от компании Huawei.

Дизайн в стиле Land Rover Defender

Внешне авто от BAIC очень напоминает британский культовый внедорожник Land Rover Defender.

Развивая стилистические решения, представленные ранее в концепт-карах BAIC, Taitan 5X получил "квадратный" кузов с вертикальными очертаниями: прямая линия крыши, скрытые стойки, прочные встроенные рейлинги и распашная задняя дверь.

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Габариты полноприводного Taitan 5X составляют 4865 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1910 мм в высоту (с учетом внешнего запасного колеса длина увеличивается до 5005 мм). Колесная база равна 2875 мм.

Оснащение включает две блокировки дифференциалов и 14 режимов движения.

Из особенностей — светящаяся полоска под крышкой капота и пристыкованные к фонарям дополнительные вертикальные секции. На корме вместо запаски расположен "рюкзак".

Линейка силовых установок включает как полностью электрические версии, так и подзаряжаемые гибриды (PHEV). Запас хода чисто электрической модификации по циклу CLTC достигает 625 км, а гибридная версия оснащена литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором емкостью 50,4 кВт·ч, обеспечивающим запас хода на электротяге более 310 км.

Гибридная версия (PHEV) сочетает 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель с емким LFP-аккумулятором (50,4 кВт·ч) от компании Sunwoda.

Внедорожник достигает почти пять метров в длину Фото: Drive Safe and Fast

Цифровой салон

В отличие от классического Land Rover Defender, салон которого перегружен физическими кнопками, интерьер Taitan 5X выполнен в минималистичном цифровом стиле, отвечающем ожиданиям современных китайских покупателей.

На передней панели полностью отсутствуют механические переключатели и кнопки: управление всеми функциями автомобиля сосредоточено в рамках массивного мультимедийного комплекса, состоящего из двух объединенных 15,6-дюймовых экранов.

В салоне практически отсутствуют физические кнопки Фото: Drive Safe and Fast

Автомобиль оснащен системой автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5 Pro в сочетании с передовой лазерной системой обзора салона Limera.

Разработанный компанией Huawei комплекс Huawei Qiankun ADS 5 Pro, включает в себя лидар, 11 камер, 12 парктроников и 3 миллиметровых радара.

В его функционал входят интеллектуальное планирование маршрута, объезд препятствий, навигация в различных дорожных условиях (включая территории кампусов), а также функция автоматического движения задним ходом по пройденному пути — она позволяет преодолевать узкие внедорожные маршруты и перемещаться на многоуровневых городских парковках.

Среди других бонусов — аудиосистема с 23 динамиками и встроенный холодильник.

Стартовая цена внедорожника — от $21 тысячи.

Напомним, в Киеве заметили испанский аналог Land Rover Defender.

Также сообщалось, что Land Rover представил свою самую экстремальную модель.