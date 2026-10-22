Китайська копія Land Rover Defender входть у серію: що відомо про BAIC Taitan 5X

Beijing Off-road, підрозділ китайського автоконцерну BAIC Group, офіційно представив серійну версію свого нового електричного позашляховика з "рубаним" дизайном — Taitan (або Xingtan) 5X — та розпочав прийом замовлень на нього в Китаї.

Модель Xingtan 5X відкриває нову лінійку автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) від Beijing Off-road — серію "Xingtan", йдеться в заяві виробника.

Автомобіль позиціонується як середньорозмірний або повнорозмірний позашляховик із характерним кутастим кузовом і доповнює більш розкішну модель Taitan 700.

У зовнішньому вигляді новинки поєднуються "брутальність і витонченість", а до комплектації входить інтелектуальна система керування Qiankun від компанії Huawei.

Дизайн у стилі Land Rover Defender

Зовні авто від BAIC дуже нагадує британський культовий позашляховик Land Rover Defender.

Розвиваючи стилістичні рішення, представлені раніше в концепт-карах BAIC, Taitan 5X отримав "квадратний" кузов із вертикальними обрисами: пряма лінія даху, приховані стійки, міцні вбудовані рейлінги та розпашні задні двері.

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Габарити повнопривідного Taitan 5X становлять 4865 мм у довжину, 2000 мм у ширину та 1910 мм у висоту (з урахуванням зовнішнього запасного колеса довжина збільшується до 5005 мм). Колісна база — 2875 мм.

Комплектація включає дві блокування диференціалів та 14 режимів руху.

Серед особливостей — світлові смужки під кришкою капота та додаткові вертикальні секції, прикріплені до фар. У задній частині замість запасного колеса розташований "рюкзак".

Лінійка силових установок включає як повністю електричні версії, так і гібриди з можливістю підзарядки (PHEV). Запас ходу суто електричної модифікації за циклом CLTC сягає 625 км, а гібридна версія оснащена літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором ємністю 50,4 кВт·год, що забезпечує запас ходу на електротязі понад 310 км. PHEV поєднує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун із ємним LFP-акумулятором (50,4 кВт·год) від компанії Sunwoda.

Позашляховик має довжину майже п"ять метрів Фото: Drive Safe and Fast

Цифровий салон

На відміну від класичного Land Rover Defender, салон якого переповнений фізичними кнопками, інтер’єр Taitan 5X виконаний у мінімалістичному цифровому стилі, що відповідає очікуванням сучасних китайських покупців.

На передній панелі повністю відсутні механічні перемикачі та кнопки: управління всіма функціями автомобіля зосереджено в рамках масивного мультимедійного комплексу, що складається з двох об’єднаних 15,6-дюймових екранів.

У салоні практично немає фізичних кнопок Фото: Drive Safe and Fast

Автомобіль оснащений системою автономного керування Huawei Qiankun ADS 5 Pro у поєднанні з передовою лазерною системою огляду салону Limera.

Розроблений компанією Huawei комплекс Huawei Qiankun ADS 5 Pro включає лідар, 11 камер, 12 парктроніків та 3 міліметрові радари.

До його функціоналу входять інтелектуальне планування маршруту, об’їзд перешкод, навігація в різних дорожніх умовах (включно з територіями кампусів), а також функція автоматичного руху заднім ходом по пройденому шляху — вона дозволяє долати вузькі позашляхові маршрути та переміщатися на багаторівневих міських паркінгах.

Серед інших бонусів — аудіосистема з 23 динаміками та вбудований холодильник.

Стартова ціна позашляховика — від $21 тисячі.

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