У Києві помітили іспанський аналог Land Rover Defender (фото)
Утилітарний рамний позашляховик Santana PS10 Anibal, що випускався іспанською компанією Santana Motor у період з 2002 по 2011 рік, був сфотографований автолюбителями у Києві.
Цей повнопривідний автомобіль із грубими та різкими рисами — іспанський аналог Land Rover Defender, зазначають у Topcars UA.
Позашляховик створено для справжніх шанувальників аскетизму, які знаються на потужних машинах, здатних подолати будь-які перешкоди.
Під капотом у нього — 2,8-літровий рядний 6-циліндровий турбодизель Iveco (Sofim) потужністю 125 к.с. при крутному моменті 275 Н·м.
Автомобіль оснащений 5-ступінчастою механічною коробкою передач ZF та повним приводом (Part-Time) із понижувальною передачею.
Максимальна швидкість, яку розвиває автомобіль, — 147 км, а від 0 до 100 км/год він розганяється за 13,2 секунди.
На відміну від Defender із пружинною підвіскою, у Santana PS10 знову встановили параболічні ресори, що зробило ходову частину практично незнищенною, але досить жорсткою на асфальті.
Інтер'єр лаконічний і відверто грубий. За аналогією з Land Rover. Різниця лише в тому, що іспанські інженери дещо переосмислили передню панель.
Пластик усередині — найпростіший і найдешевший. На підлозі — гума.
П'ятидверна версія завдяки лавкам у багажнику може вмістити до 9 осіб. Щоправда, у машині — досить низька стеля, що не завжди сприяє комфортній їзді, особливо якщо водій або пасажири високі.
Автомобіль вирізняється запасом міцності, завдяки чому йому пробачають нестабільність ходу, погану звукоізоляцію та інші недоліки. Цей позашляховик "їсть" 12 літрів дизельного палива на 100 км.
Історія виробника
Заснована у 1954 році іспанська компанія Metalurgia de Santa Ana S.A., яка спочатку спеціалізувалася на виробництві сільськогосподарської техніки, розпочала переговори з автовиробником Rover.
У 1955 році вона уклала договір про ліцензійне складання британських позашляховиків. Саме цей рік і став офіційною датою заснування компанії Santana Motor, хоча конвеєр, на якому збирали Land Rover 2-ї серії, було запущено лише в 1958-му.
Затримка була пов’язана з пошуком місцевих постачальників — понад 75 % комплектуючих для автомобілів були іспанського виробництва. З 1962 року продукція фірми, зокрема Land Rover Santana, почала експортуватися до регіонів Близького Сходу та країн Південної Америки. На той момент виробничий процес було локалізовано до рекордних 95%. На внутрішньому ринку Іспанії автомобіль продавався під історичною назвою Anibal, а на експортних ринках був відомий як Santana PS-10.
Нагадаємо, що такий самий позашляховик свого часу виставляли на продаж в Україні.
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