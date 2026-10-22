У Києві помітили іспанський аналог Land Rover Defender (фото)

Утилітарний рамний позашляховик Santana PS10 Anibal, що випускався іспанською компанією Santana Motor у період з 2002 по 2011 рік, був сфотографований автолюбителями у Києві.

Цей повнопривідний автомобіль із грубими та різкими рисами — іспанський аналог Land Rover Defender, зазначають у Topcars UA.

Позашляховик створено для справжніх шанувальників аскетизму, які знаються на потужних машинах, здатних подолати будь-які перешкоди.

Фото: Topcars UA

Під капотом у нього — 2,8-літровий рядний 6-циліндровий турбодизель Iveco (Sofim) потужністю 125 к.с. при крутному моменті 275 Н·м.

Автомобіль оснащений 5-ступінчастою механічною коробкою передач ZF та повним приводом (Part-Time) із понижувальною передачею.

Фото: Topcars UA

Максимальна швидкість, яку розвиває автомобіль, — 147 км, а від 0 до 100 км/год він розганяється за 13,2 секунди.

Видео дня

На відміну від Defender із пружинною підвіскою, у Santana PS10 знову встановили параболічні ресори, що зробило ходову частину практично незнищенною, але досить жорсткою на асфальті.

Фото: Topcars UA

Інтер'єр лаконічний і відверто грубий. За аналогією з Land Rover. Різниця лише в тому, що іспанські інженери дещо переосмислили передню панель.

Пластик усередині — найпростіший і найдешевший. На підлозі — гума.

П'ятидверна версія завдяки лавкам у багажнику може вмістити до 9 осіб. Щоправда, у машині — досить низька стеля, що не завжди сприяє комфортній їзді, особливо якщо водій або пасажири високі.

Фото: Topcars UA

Автомобіль вирізняється запасом міцності, завдяки чому йому пробачають нестабільність ходу, погану звукоізоляцію та інші недоліки. Цей позашляховик "їсть" 12 літрів дизельного палива на 100 км.

Історія виробника

Заснована у 1954 році іспанська компанія Metalurgia de Santa Ana S.A., яка спочатку спеціалізувалася на виробництві сільськогосподарської техніки, розпочала переговори з автовиробником Rover.

У 1955 році вона уклала договір про ліцензійне складання британських позашляховиків. Саме цей рік і став офіційною датою заснування компанії Santana Motor, хоча конвеєр, на якому збирали Land Rover 2-ї серії, було запущено лише в 1958-му.

Затримка була пов’язана з пошуком місцевих постачальників — понад 75 % комплектуючих для автомобілів були іспанського виробництва. З 1962 року продукція фірми, зокрема Land Rover Santana, почала експортуватися до регіонів Близького Сходу та країн Південної Америки. На той момент виробничий процес було локалізовано до рекордних 95%. На внутрішньому ринку Іспанії автомобіль продавався під історичною назвою Anibal, а на експортних ринках був відомий як Santana PS-10.

Нагадаємо, що такий самий позашляховик свого часу виставляли на продаж в Україні.

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