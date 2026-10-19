711 "коней" під капотом: у Києві помітили найновіший кабріолет Porsche 911 (фото)

Оновлений Porsche 911 "Turbo S" Cabriolet (992.2) 2026 року помітили автолюбителі на вулицях української столиці.

Перший Porsche 911 було представлено у вересні 1963 року на автосалоні у Франкфурті під назвою Porsche 901, а у серійне виробництво та продаж він надійшов восени 1964 року. З того часу вже 63 роки цей автомобіль залишається ознакою хорошого смаку та статусу. Екземпляр на фото в публікації TopcarsUA — тому підтвердження.

Фото: Topcars UA

Porsche 911 "Turbo S" Cabriolet 2026 року — це відкрита версія флагманського спортивного автомобіля Porsche покоління 992.2, яка перейшла на гібридну силову установку (T-Hybrid).

Під його капотом — 3,6-літровий опозитний 6-циліндровий (F6) двигун із подвійним турбонаддувом та гібридною системою (E-BiTurbo) потужністю 711 к.с. та 800 Нм крутного моменту.

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Силовий агрегат працює у поєднанні з 8-ступінчастою коробкою передач PDK та повним приводом Porsche Traction Management. Завдяки цьому кабріолет розганяється до 100 км за 2,6 секунди, а до 200 — за 8,8 секунди.

Його максимальна швидкість — 322 км/год.

Фото: Topcars UA

Система T-Hybrid отримала акумулятор ємністю 1,9 кВт·год, такий самий, як у моделі Carrera GTS. Спеціально налаштована вихлопна система з титановими елементами надає автомобілю виразного звуку та дозволяє зменшити масу на 6,8 кг.

Ціна на новий Porsche 911 Turbo S (включно з варіантом S та версією з гібридною системою / версіями Turbo) в Україні починається від 414 798 доларів або від 252 000 євро у базовій комплектації без урахування індивідуальних опцій.

Нагадаємо, днями компанія Porsche представила суперкар, який перевершує модель 911.

Також повідомлялося, що Porsche готує бензинову заміну моделі Macan.