711 "лошадей" под капотом: в Киеве заметили новейший кабриолет Porsche 911 (фото)

Обновленный Porsche 911 "Turbo S" Cabriolet (992.2) 2026 года заметили автолюбители на улицах украинской столицы.

Первый Porsche 911 был представлен в сентябре 1963 года на автосалоне во Франкфурте под именем Porsche 901, а в серийное производство и продажу поступил осенью 1964 года. С тех пор уже 63 года это авто остается признаком хорошего вкуса и статуса. Экземпляр на фото в публикации TopcarsUA — тому подтверждение.

Фото: Topcars UA

Porsche 911 "Turbo S" Cabriolet 2026 года — это открытая версия флагманского спортивного автомобиля Porsche поколения 992.2, перешедшая на гибридную силовую установку (T-Hybrid).

Под его капотом — 3,6-литровый оппозитный 6-цилиндровый (F6) с двойным турбонаддувом и гибридной системой (E-BiTurbo) двигатель мощностью 711 л. с. при 800 Нм крутящего момента.

Видео дня

Силовой агрегат работает вместе с 8-ступенчатой трансмиссией PDK и полным приводом Porsche Traction Management. Благодаря этому, кабриолет разгоняется до 100 км за 2,6 секунды, а до 200 — за 8,8 секунды.

Его максимальная скорость — 322 км/ч.

Фото: Topcars UA

Система T-Hybrid получила аккумулятор на 1,9 кВт·ч, такой же, как у модели Carrera GTS. Специально настроенная выхлопная система с титановыми элементами придает машине выразительный звук и позволяет уменьшить массу на 6,8 кг.

Цена на новый Porsche 911 Turbo S (включая вариант S и исполнение с гибридной системой / версии Turbo) в Украине начинается с $414 798 или от 252 000 евро в базовой комплектации без учета индивидуальных опций.

Напомним, на днях Porsche представила суперкар, превосходящий 911.

Также сообщалось, что Porsche готовит бензиновую замену Macan.