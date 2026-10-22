В Киеве заметили испанский аналог Land Rover Defender (фото)

Утилитарный рамный внедорожник Santana PS10 Anibal, который производился испанской компанией Santana Motor в период с 2002 по 2011 год, был сфотографирован автолюбителями в Киеве.

Этот полноприводный автомобиль с грубыми и резкими чертами — испанский аналог Land Rover Defender, отмечают в Topcars UA.

Внедорожник сделан для настоящих поклонников аскетизма, которые знают толк в мощных машинах, способных преодолеть любые препятствия.

Фото: Topcars UA

У него под капотом — 2,8-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель Iveко (Sofim) мощностью 125 л.с. при 275 Н·м крутящего момента.

На авто стоит 5-ступенчатая механическая коробка передач ZF и подключаемый полный привод (Part-Time) с понижающей передачей.

Фото: Topcars UA

Максимальная скорость, которую развивает машина, — 147 км, а с 0 до 100 км/ч она разгоняется за 13,2 секунды.

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В отличие от пружинного Defender, на Santana PS10 вернули параболические рессоры, что сделало ходовую часть практически неубиваемой, но довольно жесткой на асфальте.

Фото: Topcars UA

Интерьер лаконичен и откровенно груб. По аналогии с Land Rover. Разница только в том, что испанские инженеры немного переосмыслили переднюю панель.

Пластик внутри самый дубовый и дешевый. На полу – резина.

Пятидверная версия за счет лавок в багажнике могла вмещать до 9 человек. Правда, в авто — довольно низкий потолок, что не всегда способствует комфортной езде, особенно если водитель или пассажиры высокие.

Фото: Topcars UA

Авто отличается запасом прочности, из-за чего ему прощают трясучестть, плохую самоизоляцию и прочие огрехи. "Ест" внедорожник 12 литров дизеля на 100 км.

История производителя

Основанная в 1954 году испанская компания Metalurgia de Santa Ana S.A, которая сначала специализировалась на производстве сельскохозяйственной техники, начала переговоры с автопроизводителем Rover.

В 1955 году она заключила договор о лицензионной сборке внедорожников. Этот год и стал официальной датой рождения Santana Motor, хотя конвейер, где собирали Land Rover 2-ой серии, был запущен только в 1958-м.

Задержка была связана с поиском местных поставщиков — более 75% комплектующих автомобилей были испанского производства. С 1962 году продукция фирмы, в частности Land Rover Santana, начала экспортироваться в ближневосточные регионы и государства южноамериканского континента. На тот момент, производственный процесс был локализован до рекордных 95%На внутреннем рынке Испании автомобиль продавался под историческим названием Anibal, а на экспортных рынках был известен как Santana PS-10.

Напомним, такой же внедорожник в свое время был выставлен на продажу в Украине.

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