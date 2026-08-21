530 сил и расход 4 л/100 км: в Китае выпустили доступный аналог Toyota Land Cruiser (фото)

Новый BAIC Taitan 700 стал флагманом в линейке внедорожников китайского концерна. Рамное авто отличается богатым оснащением, подготовлено к бездорожью и оснащено 530-сильной плагин-гибридной установкой.

Внедорожник BAIC Taitan 700 был представлен на автосалоне в Чэнду и уже поступает в продажу в Китае по цене 429 800 юаней ($64 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

BAIC Taitan 700 может преодолевать броды глубиной до 80 см Фото: BAIC

Новый BAIC Taitan 700 — более доступный аналог Toyota Land Cruiser 300. Автомобиль отличается классическим внедорожным дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. В отделке использовано немало хрома.

Размеры BAIC Taitan 700:

длина — 5040 мм;

ширина — 1959 мм;

высота — 1926 мм;

колесная база — 2820 мм.

Внедорожник получил 530-сильную плагин-гибридную установку Фото: BAIC

В салоне BAIC Taitan 700 на приборной панели установлены цифровая приборная панель и два больших 15,6-дюймовых сенсорных экрана. Кроме того, предусмотрена проекция на лобовое стекло и отдельный монитор для задних пассажиров. В отделке использованы кожа и дерево.

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Внедорожник предлагается в 4- и 5-местных версиях. Все сиденья оснащены вентиляцией и специальным графеновым подогревом, который снижает мышечное напряжение. Передние сиденья имеют электропривод и функцию массажа.

На передней панели установлены два больших экрана Фото: BAIC

Кроме того, в комплектацию BAIC Taitan 700 входят четырехзонный климат-контроль с функциями увлажнения и очистки воздуха, камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения от Huawei и холодильник.

Новый BAIC Taitan 700 оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, которые в сумме развивают 530 к. с. и 625 Н·м. Расход топлива составляет 4 л на 100 км в комбинированном режиме и 8,4 л/100 км — с разряженной батареей.

Модель имеет богатую комплектацию Фото: BAIC

Емкость аккумулятора составляет 49,4 кВт·ч, что позволяет преодолеть 220 км в электрическом режиме. В целом, на бензине и электротяге внедорожник может преодолеть 1340 км.

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Полный привод был дополнен понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов. Клиренс BAIC Taitan 700 составляет 215 мм, угол въезда — 26°, а угол съезда — 23°.

Внедорожник будет предлагаться в 4- и 5-местных версиях Фото: BAIC

В арсенале автомобиля — набор режимов для бездорожья, внедорожный круиз-контроль и пневмоподвеска с регулируемым клиренсом, которая позволяет преодолевать броды глубиной до 800 мм.

Кстати, недавно состоялся дебют мощного внедорожника от BAIC и Huawei.

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