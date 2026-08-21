530 сил і витрата 4 л/100 км: у Китаї випустили доступний аналог Toyota Land Cruiser (фото)

Новий BAIC Taitan 700 став флагманом у позашляховій лінійці китайського концерну. Рамне авто багато оснащене, підготовлене до бездоріжжя та отримало 530-сильну плагін-гібридну установку.

Позашляховик BAIC Taitan 700 презентували на автосалоні в Ченду і він вже надходить у продаж в Китаї за ціною 429 800 юанів ($64 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

BAIC Taitan 700 може долати броди глибиною до 80 см Фото: BAIC

Новий BAIC Taitan 700 – доступніший аналог Toyota Land Cruiser 300. Авто вирізняється класичним позашляховим дизайном із високим капотом та роздутими крилами. В оздобленні використали чимало хрому.

Розміри BAIC Taitan 700:

довжина — 5040 мм;

ширина — 1959 мм;

висота — 1926 мм;

колісна база — 2820 мм.

Позашляховик отримав 530-сильну плагін-гібридну установку Фото: BAIC

У салоні BAIC Taitan 700 на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та два великий 15,6-дюймових тачскріни. Крім того, є проєкція на лобове скло і окремий монітор для задніх пасажирів. В оздобленні використали шкіру та дерево.

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Позашляховик пропонують у версіях на 4 та 5 місць. Усі крісла отримали вентиляцію та особливий графеновий підігрів, який зменшує напруження м’язів. Передні сидіння мають електропривід і масаж.

На передній панелі встановили два великих екрани Фото: BAIC

Крім того, комплектація BAIC Taitan 700 включає чотиризонний клімат-контроль з функціями зволоження та очищення повітря, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху від Huawei і холодильник.

Новий BAIC Taitan 700 оснащений плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою турбочетвіркою та парою електромоторів, які сумарно розвивають 530 к. с. і 625 Н∙м. Витрата пального становить 4 л на 100 км у комбінованому режимі та 8,4 л/100 км – із розрядженою батарею.

Модель багато оснащена Фото: BAIC

Ємність батареї становить – 49,4 кВт∙год, що дозволяє проїхати 220 км в електричному режимі. Загалом, на бензині та електротязі позашляховик може проїхати 1340 км.

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Повний привід доповнили знижувальною передачею та трьома блокуваннями диференціалів. Кліренс BAIC Taitan 700 становить 215 мм, кут в’їзду – 26°, а з’їзду – 23°.

Позашляховик пропонуватимуть у версіях на 4 і 5 місць Фото: BAIC

В арсеналі авто – набір режимів для бездоріжжя, позашляховий круїз-контроль та пневмопідвіска зі змінним кліренсом, яка дозволяє форсувати броди глибиною до 800 мм.

До речі, нещодавно дебютував потужний позашляховик від BAIC і Huawei.

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