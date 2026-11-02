У Києві помітили ексклюзивну версію Land Rover Defender: чим вона унікальна (фото)

Цінителі потужних автомобілів помітили на одній із вулиць Києва Land Rover Defender 110 (L663) 2024 року у версії "Sedona Edition" з аеродинамічним пакетом від відомого тюнінг-ательє URBAN Automotive.

Як повідомляє Topcars UA, Land Rover Defender 110 "Sedona Edition" — це особлива ексклюзивна версія позашляховика, створена на базі комплектації X-Dynamic HSE.

Фото: Topcars UA

Фото: Topcars UA

Land Rover Defender 110 "Sedona Edition": що про нього відомо

Нинішнє покоління (індекс L663) цього британського позашляховика дебютувало ще у 2019 році як модель 2020 року, пише Autoevolution. У 2024 році його оновили. Зовні позашляховик майже не змінився, але отримав нові опції "для розкішних подорожей", оптимізований набір пакетів додаткового обладнання та спеціальну версію Sedona Red.

Спецверсія Defender 110 у виконанні Sedona Edition натхненна містом Седона у штаті Арізона — місцем, оточеним червоними скелями та стрімкими каньйонами. Це відображено в ексклюзивному кольорі кузова Sedona Red.

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Контраст із ним створює комплект Extended Black Pack: чорним кольором (відтінок Narvik Black) пофарбовані напис "Defender", решітка радіатора та захисні пластини днища.

Доповнюють образ 22-дюймові легкосплавні диски чорного глянцевого кольору та кожух запасного колеса, пофарбований у колір кузова. Зазначається, що автомобілі такого кольору продавалися лише рівно рік після випуску.

Серед опцій — наклейка на капот із топографічним зображенням місцевості навколо Седони, закріплений зовні на кузові бокс для спорядження (у кольорі Sedona Red), а також чорні глянцеві підніжки та накладки на колісні арки. В основу Sedona Edition лягла комплектація X-Dynamic HSE.

Під капотом встановлено новий рядний шестициліндровий дизельний двигун D350 (350 к.с. і 700 Нм крутного моменту) або гібридна силова установка.

У салоні — у рамках пакету Signature Interior Pack — пропонується оздоблення шкірою Windsor (колір Ebony) у поєднанні з матеріалом Kvadrat.

Вартість лімітованої версії Land Rover Defender 110 (L663) Sedona Edition 2024–2025 у офіційних дилерів в Україні становить від 5 231 580 до 5 700 000 гривень (приблизно $110 000 – $121 000 залежно від остаточного набору опцій та двигуна).

Нагадаємо, що китайська копія Land Rover Defender запускається у серійне виробництво.

Також повідомлялося, що в Києві помітили іспанський аналог Land Rover Defender.