Король Карл III придумал, как наказать принца Гарри за лишние откровения в мемуарах

В отличие от королевы Елизаветы II, которая любила и защищала внука, новый монарх не намерен терпеть выходки сына и его жены, которые грозят репутации членов королевской семьи Великобритании.

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Если принц Гарри в своей книге мемуаров "Запасной" ("Spare") расскажет лишнее о монаршей семье Великобритании и "отвернется от нее", его отец, король Карл III, не замедлит с ответом, поскольку уже "зачитал акт о беспорядках" своему сыну, считает королевский биограф Том Бауэр.

Его Величество недвусмысленно заявил, что будут последствия, если книга Гарри или документальный фильм о нем и Меган на Netflix нанесут вред королевской семье.

Ссылаясь на свои источники, Бауэр отметил, что Карл "пригрозил Меган и Гарри и предупредил их, если они продолжат нападение на членов королевской семьи, то окажутся подвергнутыми остракизму таким образом, в который они не могут поверить".

В качестве возможного наказания со стороны Карла III эксперты называют лишение всех королевских титулов герцога и герцогини Сассекских, а также титулов их детей Арчи и Лилибет, то есть тех титулов, использование которых позволяет паре зарабатывать миллионы в США, продавая истории и скандалы о "фирме". Именно так называют королевскую семью.

[ + – ] Королевский титул позволяет Гарри и Меган зарабатывать неплохие деньги в США Фото: Getty Images

Подобный шаг для монарха будет довольно болезненным, но, как утверждает колумнист Аманда Плателль, он слишком долго готовился к роли короля, чтобы через несколько месяцев после своего восшествия на престол оказаться в центре скандала, который может разгореться из-за фактов, изложенных в книге.

В частности, отец Гари очень обеспокоен тем, в каком свете в мемуарах будет показана его жена Камилла, ведь герцог Сассекский никогда не скрывал, что недолюбливает мачеху. Гарри считает, что она разбила сердце его матери Дианы и в конечном итоге косвенно виновата в ее смерти.

По слухам, достанется и принцу Уильяму с Кейт, поскольку между братьями и их женами так и не воцарился мир, несмотря на совместное появление на публике из-за смерти королевы Елизаветы II.

[ + – ] Принц и принцесса Уэльские и герцоги Сассекские в Виндзоре Фото: Getty Images

В случае, если Гарри расскажет лишнее, его уже никто не спасет от гнева отца. Если раньше сдерживающим фактором была бабушка принца, которая любила его, несмотря на все выходки, и сглаживала конфликты, то Карл III подобной сдержанностью не отличается, что не раз уже доказал как на публике, так и в близком окружении.

Мемуары принца Гарри увидят мир уже 10 января. Изначально планировалось, что книга выйдет осенью 2022-го, однако принц Гарри попросил об отстрочке, поскольку хочет отредактировать некоторые моменты, чтобы не нанести вред памяти ее Величества.