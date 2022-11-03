Нравилось издеваться. Биограф рассказал о вспышках ярости у Карла III

Принц Чарльз бережно хранил плюшевого мишку даже в возрасте после 40, однако с прислугой он не церемонился. Доставалось и его близким и друзьям.

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Король Карл III, будучи в возрасте за 40, не расставался со своим любимым плюшевым мишкой, игрушкой детства. Об этом рассказал биограф Кристофер Андерсен в новой книге "Король: жизнь Карла III". По его словам, когда игрушка рвалась, сын королевы никому не давал ее починить, и доверенный камердинер нынешнего монарха Майкл Фосетт специально вызывал для этого во дворец няню Мейбл Андерсон. Воспитавшая будущего короля женщина только одна имела право брать в руки этого медведя и чинить его. При этом к процессу ремонта игрушки тогда еще принц Чарльз относился так, будто операцию делали его собственному ребенку.

В книге раскрыто и немало других фактов из жизни нового монарха. Например, Фосетт также отвечал за то, чтобы выдавливать зубную пасту на зубную щетку с монограммой тогдашнего принца Уэльского, брить его, помогать ему надевать брюки и зашнуровывать ботинки. Он раскладывал королевскую пижаму и каждую ночь расстилал постель.

Немало обязанностей было и у садовников, которые служили в поместье принца Чальза Хайгроув. Так, главный садовник с самого утра получал список "инструкций и жалоб, написанных его боссом красными чернилами". Если Чарльз был недоволен работой, он выкрикивал свои претензии в зеленый мегафон, стоя на пороге поместья.

"Для того, кто сказал, что над ним издевались в детстве, принцу Чарльзу явно нравилось издеваться над нами. Он мог быть приятным и вежливым, но большую часть времени он был угрюмым и злым. Он не думал дважды о том, чтобы выкрикивать оскорбления в ваш адрес, если мы делали что-то на так", – рассказывал биографу бывший сотрудник Хайгроув.

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С ним согласен и другой бывший камердинер короля, Кен Стронах, который много лет отвечал за ручную стирку нижнего белья принца и укладывание его в постель с его любимым плюшевым мишкой. По его словам, он лично видел, как Чарльз в разгар ссоры со своей тогдашней женой, принцессой Дианой, схватил тяжелый ботинок и бросил в нее, едва не попав ей в голову. В другой раз он пришел в ярость на шикарной вилле друга на юге Франции, когда случайно уронил одну из своих запонок в раковину в ванной.

"Впадая в слепую ярость, он сорвал со стены раковину, а затем разбил ее в поисках запонки. Не сумев найти пропавшие драгоценности, принц Уэльский с дикими глазами развернулся и схватил своего камердинера за горло. Стронах вырвался, выскочил через боковую дверь и оказался в бельевом шкафу. В ужасе он прятался там в течение тридцати минут, прежде чем услышал, как Чарльз вышел из ванной", – пишет Андерсен.

Истерики Чарльза якобы распространялись и на его тесный круг общения.

"Однажды, будучи гостем в загородном доме друга, Чарльз захотел подышать свежим воздухом. Не имея возможности открыть окно, он схватил стул и разбил его. Не удовлетворенный результатами, разбил еще одно", – говорится в книге.

"Вы должны понять. Принц привык получать то, что хочет. И он хотел подышать свежим воздухом", – подчеркнул Стронах.

Согласно изложенной информации, у Чарльза были очень специфические требования к завтраку.

Бывший слуга рассказал, что поднос для завтрака Чарльза должен был "содержать чашку и блюдце справа с серебряной ложкой, указывающей наружу под углом пять часов. Масло должно быть в трех шариках и охлажденным. Королевский тост всегда на серебряной подставке, а не на тарелке. Разнообразные джемы, желе, мармелады и мед подаются на отдельном серебряном подносе".

На обед принц почти всегда ел зеленый салат с яйцом всмятку, но приготовление яиц вызывало затруднения у кухонного персонала. Они варили несколько штук, чтобы выбрать то, которое максимально отвечало требованиям сына королевы к его мягкости и консистенции желтка.

Напомним, король Карл уже демонстрировал несдержанность на публике.