Подобалося знущатися. Біограф розповів про спалахи люті в Карла III

Принц Чарльз дбайливо зберігав плюшевого ведмедика навіть у віці після 40, однак із прислугою він не церемонився. Діставалося і його близьким та друзям.

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Король Карл III у віці за 40 не розлучався зі своїм улюбленим плюшевим ведмедиком, іграшкою дитинства. Про це розповів біограф Крістофер Андерсен у новій книзі "Король: життя Карла ІІІ". За його словами, коли іграшка рвалася, син королеви нікому не давав її відремонтувати, і довірений камердинер нинішнього монарха Майкл Фосетт спеціально викликав для цього в палац няню Мейбл Андерсон. Жінка, яка виховала майбутнього короля, тільки одна мала право брати в руки цього ведмедя й лагодити його. Водночас до процесу ремонту іграшки тоді ще принц Чарльз ставився так, ніби операцію робили його дитині.

У книзі розкрито чимало інших фактів із життя нового монарха. Наприклад, Фосетт також відповідав за те, щоб видавлювати зубну пасту на зубну щітку з монограмою тодішнього принца Уельського, голити його, допомагати йому надягати штани та зашнуровувати черевики. Він розкладав королівську піжаму та щоночі розстилав ліжко.

Чимало обов'язків було й у садівників, які служили в маєтку принца Чальза Хайгроуві. Так, головний садівник із самого ранку отримував список "інструкцій і скарг, написаних його босом червоним чорнилом". Якщо Чарльз був незадоволений роботою, він вигукував свої претензії у зелений мегафон, стоячи на порозі маєтку.

"Для того, хто сказав, що з нього знущалися в дитинстві, принцу Чарльзу явно подобалося знущатися з нас. Він міг бути приємним і ввічливим, але більшу частину часу він був похмурим і злим. Він не думав двічі про те, щоб вигукувати образи в нашу адресу, якщо ми робили щось так", — розповідав біографу колишній співробітник Хайгроуву.

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Із ним згоден і інший колишній камердинер короля, Кен Стронах, який багато років відповідав за ручне прання спідньої білизни принца та вкладання його в ліжко з його улюбленим плюшевим ведмедиком. За його словами, він особисто бачив, як Чарльз у розпал сварки зі своєю тодішньою дружиною, принцесою Діаною, схопив важкий черевик і кинув у неї, ледь не влучивши їй у голову. Іншого разу він розлютився на шикарній віллі друга на півдні Франції, коли випадково впустив одну зі своїх запонок у раковину у ванній.

"Впадаючи в сліпу лють, він зірвав зі стіни раковину, а потім розбив її в пошуках запонки. Не зумівши знайти зниклі коштовності, принц Уельський із дикими очима розвернувся та схопив свого камердинера за горло. Стронах вирвався, вискочив через бічні двері й опинився в білизняній шафі. У жаху він ховався там протягом тридцяти хвилин, перш ніж почув, як Чарльз вийшов із ванної", — пише Андерсен.

Істерики Чарльза нібито поширювалися і на його тісне коло спілкування.

"Одного разу, будучи гостем у заміському будинку друга, Чарльз захотів подихати свіжим повітрям. Не маючи змоги відкрити вікно, він схопив стілець і розбив його. Не задоволений результатами, розбив ще одне", — йдеться в книзі.

"Ви повинні зрозуміти. Принц звик отримувати те, що хоче. І він хотів подихати свіжим повітрям", — наголосив Стронах.

Згідно з викладеною інформацією, Чарльз мав дуже специфічні вимоги до сніданку.

Колишній слуга розповів, що таця для сніданку Чарльза повинна була "тримати чашку та блюдце праворуч із срібною ложкою, що вказує назовні під кутом п'ять годин. Масло має бути в трьох кульках і охолодженим. Королівський тост завжди на срібній підставці, а не на тарілці. Різноманітні джеми, желе, мармелади й мед подаються на окремій срібній таці”.

На обід принц майже завжди їв зелений салат із яйцем некруто, але приготування яєць викликало труднощі в кухонного персоналу. Вони варили кілька штук, щоб вибрати те, що максимально відповідало вимогам сина королеви до його м'якості й консистенції жовтка.

Нагадаємо, король Карл уже демонстрував нестримність на публіці.