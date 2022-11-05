Король Карл III вигадав, як покарати принца Гаррі за зайві одкровення в мемуарах

На відміну від королеви Єлизавети II, яка любила та захищала онука, новий монарх не має наміру терпіти витівки сина та його дружини, які загрожують репутації членів королівської родини Великобританії.

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Якщо принц Гаррі у своїй книзі мемуарів "Запасний" ("Spare") розповість зайве про монаршу родину Великобританії і "відвернеться від неї", його батько, король Карл III, не забариться з відповіддю, оскільки вже "зачитав акт про заворушення" своєму синові, вважає королівський біограф Том Бауер.

Його Величність недвозначно заявив, що будуть наслідки, якщо книга Гаррі або документальний фільм про нього та Меган на Netflix завдадуть шкоди королівській родині.

Посилаючись на свої джерела, Бауер зазначив, що Карл "пригрозив Меган і Гаррі і попередив їх, якщо вони продовжать напад на членів королівської родини, то зазнають остракізму так, як вони не можуть повірити".

Як можливе покарання з боку Карла III, експерти називають позбавлення всіх королівських титулів герцога та герцогині Сассекських, а також титулів їхніх дітей Арчі та Лілібет, тобто тих титулів, використання яких дозволяє парі заробляти мільйони в США, продаючи історії та скандали про "фірму". Саме так називають королівську родину.

[ + – ] Королівський титул дозволяє Гаррі та Меган заробляти непогані гроші у США Фото: Getty Images

Такий крок для монарха буде досить болючим, але, як стверджує колумністка Аманда Плателль, він надто довго готувався до ролі короля, щоб через кілька місяців після свого сходження на престол опинитися в центрі скандалу, який може спалахнути через факти, викладені в книзі.

Зокрема, батько Гарі дуже стурбований тим, у якому світлі в мемуарах покажуть його дружину Каміллу, адже герцог Сассекський ніколи не приховував, що недолюблює мачуху. Гаррі вважає, що вона розбила серце його матері Діані і зрештою опосередковано винна у її смерті.

За чутками, дістанеться і принцові Вільяму з Кейт, оскільки між братами та їхніми дружинами так і не запанував мир, попри спільну появу на публіці через смерть королеви Єлизавети II.

[ + – ] Принц і принцеса Уельські та герцоги Сасекські у Віндзорі Фото: Getty Images

Якщо Гаррі розповість зайве, його вже ніхто не врятує від гніву батька. Якщо раніше стримувальним фактором була бабуся принца, яка любила його, попри всі витівки, і згладжувала конфлікти, то Карл III такою стриманістю не відрізняється, що вже не раз довів як на публіці, так і в близькому оточенні.

Мемуари принца Гаррі побачать світ уже 10 січня. Спочатку планувалося, що книга вийде восени 2022-го, проте принц Гаррі попросив про відстрочку, оскільки хоче відредагувати деякі моменти, щоб не завдати шкоди пам'яті її величності.