"Не смог пройти мимо": пес Патрон "женился" (видео)

Талисман Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования пес Патрон сообщил об изменении статуса.

В аккаунте одного из самых знаменитых четырехлапых Украины появилась информация о том, что теперь Патрон не одинок, и у него есть "супруга". Новость подтверждена соответствующим видео.

Как говорится в публикации, "жена" у Патрона появилась в сентябре, но до недавнего времени эта информация не разглашалась:

"Не специально, а просто мне казалось, что сейчас не время нарушать пространство такими новостями, но с другой стороны, другие новости, не столь хорошие, не спрашивают нас".

Как и четырехлапый сапер, его возлюбленная — породы джек-рассел-терьер. Зовут ее Лана.

"Я все откладывал свою личную жизнь, мне казалось, что она не так важна, как дела рабочие, как волонтерство, ну, вы знаете. Многие из вас проходили это. Но пройти мимо Ланы и не засмотреться я не смог. Нюх за нюхом, и у нас нашлось столько общих тем", — гласит пост.

Видео дня

Патрон советует всем, кто еще колеблется и откладывает "на потом" что-то только для себя, для счастья, для улыбок, быть решительнее:

"Не то, что "потом может не наступить", никто не знает, кому сколько осталось жить, просто если начать вот сегодня, то счастье точно будет длиться дольше. Любви больше, и больше жизни. Мы с Ланой дарим вам любовный лизь. Он не только для романтических дел, но и для всяческой любви: к своим животным, к родителям, к стране и все остальное. Целуйте близких, берегите себя!"

Пес Патрон — чем он известен

Служебный пес Патрон породы джек-рассел-терьер из Чернигова стал настоящей звездой соцсетей, после того, как в Сети появилось несколько роликов от ГСЧС Черниговской области, где он был главным героем.

Первый раз про Патрона написали 15 марта 2022 года. "Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненьким", — написали пиротехники в Facebook. И с той поры слава Патрона растет.

За это время Патрона несколько раз изображали на муралах, награждали премиями, в том числе — премией Каннского кинофестиваля под названием Palm Dog Award ("Пальмовый пес") за вклад в укрепление связи между людьми и собаками.

В мае 2022 года Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД, которое позволяет быстро сообщать саперам о взрывчатке и показывает потенциально опасные зоны. На нескольких страницах приложения "Разминирование Украины" размещены рисунки Патрона.

В июне того же года Патрон стал героем мультфильма, однако команда украинского пса-сапера раскритиковала проект, отметив, что танцующий рядом с минами пес — именно таким Патрона изобразили в мультфильме — нивелирует серьезную работу собаки.

Кроме того, животное получило официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероного пиротехника назначили директором департамента по коммуникациям

Напомним, двойник пса Патрона спас жизнь хозяйке во время обстрела ТЦ в Кременчуге. Раньше Федор любил гулять рядом с "Амстором", но в день атаки увел Ольгу Хлебутину подальше от опасности.