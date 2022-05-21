Пес Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД "Розмінування України"

Приложение "Разминирование Украины" позволяет оперативно докладывать об обнаруженных взрывоопасных предметах, а также содержит карту районов, где могут быть неразорвавшиеся снаряды и мины.

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В МВД Украины представили новое мобильное приложение "Разминирование Украины", с помощью которого каждый гражданин сможет сообщать правоохранительные органы о найденном взрывоопасном предмете.

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[ + – ] Пес Патрон красуется на главной странице Фото: Скриншот

Приложение "Разминирование Украины" должно стать удобной коммуникационной платформой между органами ГСЧС и гражданами для общих усилий по разминированию территории Украины.

С момента запуска приложения уже есть первые успехи, о которых сообщил во время всеукраинского телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"С помощью приложения "Розмінування України" можно сообщить о найденном подозрительном предмете, сделать его фото, пометить его координаты, сделать видео. Буквально за пару дней работы, у нас уже 125 заявок, 76 из них из Киевской области", – сообщил он.

[ + – ] Следующий шаг — возможность просматривать интерактивную карту отображения мест обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков

Приложение "Розмінування України" позволяет:

ознакомиться с интерактивной картой отображения мест обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков;

просмотреть каталог наиболее распространенных взрывоопасных предметов;

в несколько кликов направить сообщение об обнаруженных взрывоопасных и подозрительных предметах и ​​отслеживать его статус.

В МВД обещают, что в скором времени функционал приложения "Разминирование Украины" расширится. В него добавят возможность ознакомиться с рекомендациями по возможным действиям при обнаружении взрывоопасных предметов, просматривать интерактивную карту отображения мест обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков, информацию о взрывоопасных предметах без прохождения предварительной авторизации, получать уведомления об опасных зонах, которые находятся рядом, осуществлять поиск местоположения на карте, а также просматривать карты в режиме оф-лайн.

"Лицом" приложения по разминированию украинских территорий стал самый известный четырехлапый сапер страны – джек-рассел-терьер Патрон, который несет службу в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черниговщины и задействован на разминировании территорий. Его хозяин Михаил Ильев – руководитель пиротехнической группы спасателей области.

По данным МВД, Украине понадобится от пяти до семи лет, чтобы очистить территорию от мин и других взрывоопасных предметов, которыми российские оккупанты засорили землю.

Недавно замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что на территории Киевской области завершено разминирование всех объектов.