Разминирование в Киевской области завершено, — ОП (видео)
В ходе выступления замглавы ОП Кирилл Тимошенко также рассказал, что энергоснабжение региона восстановлено на 100%. При этом работы длились 45 дней вместо запланированных 60-ти.
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Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о подробностях восстановления деоккупированных населенных пунктов в Украине после российской агрессии. Видео брифинга чиновник опубликовал в своем официальном Telegram-канале.
В частности, Тимошенко отметил, что на территории Киевской области завершено разминирование всех объектов.
"Полностью завершено разминирование Киевской области. По поручению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, восстановлено энергоснабжение 100% Киевской области. Работы длились 45 дней, вместо запланированных 60. К восстановительным работам было приобщено более 1000 сотрудников со всех регионов Украины", — рассказал Кирилл Тимошенко.
Заместитель главы ОП также детально рассказал о восстановлении всех поврежденных объектов на деоккупированной территории.
- Газоснабжение обеспечено на 65%;
- Электроэнергией зажито 863 населенных пункта;
- Работа АЗС возобновлена на 49%;
- Восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;
- Заведения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;
- "Укрпошта" открыла свои отделения в 80% населенных пунктов
В докладе чиновника также отмечается, что в рамках работы гуманитарных штабов Украина получила 360 000 тонн гуманитарной помощи.
Ранее Фокус сообщал, что под Киевом двое мужчин подорвались на мине-"лягушке". По сведениям полиции, наступив на мину ОЗМ-72, мужчины получили множественные травмы. При срабатывании взрывателя воспламеняется пороховой замедлитель, который поджигает вышибной заряд.
Также 11 мая мы рассказывали, что в Киеве остаются заминированными берега реки Почайна. Горожанам лучше воздержаться от прогулок в этой местности, предупреждают инициаторы создания парка "Почайна".