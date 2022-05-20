Разминирование в Киевской области завершено, — ОП (видео)

В ходе выступления замглавы ОП Кирилл Тимошенко также рассказал, что энергоснабжение региона восстановлено на 100%. При этом работы длились 45 дней вместо запланированных 60-ти.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о подробностях восстановления деоккупированных населенных пунктов в Украине после российской агрессии. Видео брифинга чиновник опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В частности, Тимошенко отметил, что на территории Киевской области завершено разминирование всех объектов.

"Полностью завершено разминирование Киевской области. По поручению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, восстановлено энергоснабжение 100% Киевской области. Работы длились 45 дней, вместо запланированных 60. К восстановительным работам было приобщено более 1000 сотрудников со всех регионов Украины", — рассказал Кирилл Тимошенко.

Заместитель главы ОП также детально рассказал о восстановлении всех поврежденных объектов на деоккупированной территории.

Газоснабжение обеспечено на 65%;

Электроэнергией зажито 863 населенных пункта;

Работа АЗС возобновлена на 49%;

Восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;

Заведения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;

"Укрпошта" открыла свои отделения в 80% населенных пунктов

В докладе чиновника также отмечается, что в рамках работы гуманитарных штабов Украина получила 360 000 тонн гуманитарной помощи.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом двое мужчин подорвались на мине-"лягушке". По сведениям полиции, наступив на мину ОЗМ-72, мужчины получили множественные травмы. При срабатывании взрывателя воспламеняется пороховой замедлитель, который поджигает вышибной заряд.

Также 11 мая мы рассказывали, что в Киеве остаются заминированными берега реки Почайна. Горожанам лучше воздержаться от прогулок в этой местности, предупреждают инициаторы создания парка "Почайна".