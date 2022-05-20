Розмінування у Київській області завершено, — ОП (відео)
У процесі виступу заступник глави ОП Кирило Тимошенко також розповів, що енергопостачання регіону відновлено на 100%. Водночас роботи тривали 45 днів замість запланованих 60-ти.
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Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів про подробиці відновлення деокупованих населених пунктів в Україні після російської агресії. Відео брифінгу посадовець опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі.
Зокрема, Тимошенко наголосив, що на території Київської області завершено розмінування всіх об'єктів.
"Повністю завершено розмінування Київської області. За дорученням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, відновлено енергопостачання 100% Київської області. Роботи тривали 45 днів, замість запланованих 60. До відновлювальних робіт було долучено понад 1 000 працівників з усіх регіонів України", — розповів Кирило Тимошенко.
Заступник голови ОП також детально розповів про відновлення всіх пошкоджених об'єктів на деокупованій території.
- Газопостачання забезпечене на 65%;
- Електроенергією забезпечено 863 населені пункти;
- Роботу АЗС відновлено на 49%;
- Відновлено автосполучення у 702 населених пунктах;
- Заклади медицини відновили роботу в 305 деокупованих населених пунктах;
- "Укрпошта" відкрила свої відділення у 80% населених пунктів
У доповіді чиновника також наголошується, що в межах роботи гуманітарних штабів Україна отримала 360 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом двоє чоловіків підірвалися на "мініжабі". За даними поліції, наставши на міну ОЗМ-72, чоловіки отримали множинні травми. При спрацьовуванні підривника спалахує пороховий сповільнювач, який підпалює вишибний заряд.
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