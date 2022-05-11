Прохід заборонено: у Києві залишаються замінованими береги річки Почайна

Містянам краще утриматися від прогулянок у цій місцевості, попереджають ініціатори створення парку "Почайна".

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Береги річки Почайна у Києві, як і раніше, заміновані. Про це у групі "Почайна" на Facebook повідомили ініціатори створення міського парку.

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[ + – ] Район річки Почайна у Києві

Вони також розмістили фото, де видно запобіжні таблички "Прохід заборонено".

"Дивитись можна лише тим, хто знає правильні шляхи", — підписали адміністратори групи знімки з видами на річку Почайну.

[ + – ] Попереджувальні таблички біля річки

Як розповіла сьогодні пресслужба Київської обласної військової адміністрації, всього з початку розмінування території регіону фахівці знайшли та знешкодили в області 30 726 вибухонебезпечних предметів. Лише за добу 10 травня піротехнічні підрозділи знешкодили 432 одиниці.

Як зазначають в адміністрації, продовжується робота з населенням. Місцевим мешканцям восьми населених пунктів Броварського району розповідають про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.

Очевидно, це пов'язано з трагічним випадком 8 травня, коли мешканець Київської області підірвався на російській міні, гуляючи у лісосмузі біля села Залісся у Броварському районі. Від отриманих травм чоловік помер.

Після цього Київська обласна адміністрація вкотре закликала людей бути вкрай обережними під час прогулянок, оскільки ліквідація вибухонебезпечних предметів у регіоні ще триває.

Нагадаємо, Естонія відправить в Україну фахівців для розмінування територій. Сапери працюватимуть у районах, де немає активних бойових дій. Фахівців доставлять, якщо українці гарантуватимуть повну безпеку.

Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська залишили в регіоні велику кількість замінованих ділянок і боєприпасів, що не розірвалися.