Естонія відправить в Україну фахівців для розмінування територій

Сапери працюватимуть у районах, де немає активних бойових дій. Фахівців доставлять, якщо українці забезпечать повну безпеку.

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Естонія направить в Україну своїх спеціалістів-саперів для розмінування територій. Про це заявив естонський міністр внутрішніх справ Крістіан Яані після засідання Ради національної оборони 29 квітня, повідомляє сайт ERR.

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П'ять фахівців із рятувального департаменту готуються найближчим часом виїхати в Україну на трьох автомобілях, пізніше їх періодично змінюватимуть колеги. Естонські вибухотехніки шукатимуть вибухівку в районах, де є багато мін, снарядів і боєприпасів, але немає активних бойових дій.

Крістіан Яані наголосив, що є умови для того, щоб естонські сапери вирушили в Україну. Насамперед — це забезпечення повної безпеки, яка багато в чому залежить від майстерності українських фахівців.

Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська залишили в регіоні велику кількість замінованих ділянок і боєприпасів, що не розірвалися. У зв'язку з цим влада дозволить місцевим жителям повернутися в свої будинки не раніше травня, поки ж фахівці проводять розмінування та відновлюють комунікації.

Писали також, що пес-сапер Патрон із Чернігова став новою зіркою Instagram. Джек-рассел-тер'єра готували для виставок і змагань, проте з початком війни в нього розкрився талант із пошуку вибухівки та снарядів. Слава до пса прийшла завдяки ДСНС, яка опублікувала кілька роликів за його участю.

12 квітня стало відомо, що автомобіль підірвався на міні на трасі Чернігів-Київ. 64-річний чоловік, який їхав із села Ладинка в напрямку Червоного, дорогою звернув до знайомих на узбіччя, де й виявився вибуховий пристрій проти танків. Водій загинув на місці.