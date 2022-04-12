Наїхав на міну: на трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль (фото)

За інформацією правоохоронців, 64-річний водій транспорту загинув.

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У селі Червоне Чернігівської області на автомобільній трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль, наїхавши на протитанкову міну. 64-річний місцевий мешканець загинув на місці. Про це повідомила Поліція Чернігівської області у Facebook.

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У правоохоронному відомстві встановили, що 64-річний чоловік їхав дорогою із села Ладинка у напрямку Червоного. У селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися та з'їхав із дороги на узбіччя. Там машина наїхала на протитанкову міну та підірвалася.

У поліції закликали мешканців бути уважними й обережними, тому що російські військові залишили багато замінованих ділянок і небезпечних предметів.

"Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать усі дороги та будівлі. Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки — це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля", — заявили правоохоронці.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 квітня глава Київської ОВА Олександр Павлюк закликав жителів поспішати до кінця травня повертатися на звільнені території Київської області. За його словами, зараз повертатися в регіон небезпечно, тому що російська армія залишила по собі багато нерозірваних боєприпасів і замінованих ділянок.

Раніше, 8 квітня Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що територію Сумської області повністю звільнено від російських військових. Однак у регіоні все ще небезпечно перебувати, тому що багато дільниць заміновані.