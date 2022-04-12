Наехал на мину: на трассе Чернигов-Киев подорвался автомобиль (фото)

По информации правоохранителей, 64-летний водитель транспорта погиб на месте.

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В селе Красное Черниговской области на автомобильной трассе Чернигов-Киев подорвался автомобиль, наехав на противотанковую мину. 64-летний местный житель погиб на месте. Об этом сообщила Полиция Черниговской области в Facebook.

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В правоохранительном ведомстве установили, что 64-летний мужчина ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину и подорвалась.

В полиции призвали жителей быть внимательными и осторожными, потому российские военные оставили много заминированных участков и небезопасных предметов.

"Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания. Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля", — заявили правоохранители.

Полиция под процессуальным руководительством прокуратуры начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ст. 438 ч. 2 Криминального кодекса Украины.

Напомним, 12 апреля глава Киевской ОВА Александр Павлюк призвал жителей не спешить до конца мая возвращаться на освобожденные территории Киевской области. По его словам, сейчас возвращаться в регион опасно, потому что российская армия оставила после себя много неразорванных боеприпасов и заминированных участков.

Ранее, 8 апреля Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что территория Сумской области полностью освобождена от российских военных. Однако в регионе все еще небезопасно находится, потому что многие участки заминированные.