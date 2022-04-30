Эстония отправит в Украину специалистов для разминирования территорий

Саперы будут работать в районах, где нет активных боевых действий. Специалистов доставят, если украинцы обеспечат полную безопасность.

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Эстония направит в Украину своих специалистов-саперов для разминирования территорий. Об этом заявил эстонский министр внутренних дел Кристиан Яани после заседания Совета национальной обороны 29 апреля, передает сайт ERR.

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Пять специалистов из спасательного департамента готовятся в ближайшем будущем выехать в Украину на трех автомобилях, позднее их будут периодически сменять коллеги. Эстонские взрывотехники будут искать взрывчатку в районах, где находится много мин, снарядов и боеприпасов, но нет активных боевых действий.

Кристиан Яани подчеркнул, что есть условия для того, чтобы эстонские саперы отправились в Украину. В первую очередь — это обеспечение полной безопасности, которое во много зависит от мастерства украинских специалистов.

Ранее Киевская областная военная администрация сообщила, что российские войска оставили в регионе большое количество заминированных участков и неразорвавшихся боеприпасов. В связи с этим власти разрешат местными жителям вернуться в свои дома не раньше мая, пока же специалисты проводят разминирование и восстанавливают коммуникации.

Писали также, что пес-сапер Патрон из Чернигова стал новой звездой Instagram. Джек-рассел-терьера готовили для выставок и соревнований, однако с началом войны у него раскрылся талант по поиску взрывчатки и снарядов. Слава к псу пришла благодаря ГСЧС, которая опубликовала несколько роликов с его участием.

12 апреля стало известно, что автомобиль подорвался на мине на трассе Чернигов-Киев. 64-летний мужчина, который ехал из села Ладинка в направлении Красного, а по пути свернул к знакомым на обочину, где и оказалось взрывное устройство против танков. Водитель погиб на месте.