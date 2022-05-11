Проход запрещен: в Киеве остаются заминированными берега реки Почайна

Горожанам лучше воздержаться от прогулок в этой местности, предупреждают инициаторы создания парка "Почайна".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Берега реки Почайна в Киеве по-прежнему заминированы. Об этом в группе "Почайна" на Facebook сообщили инициаторы создания городского парка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

[ + – ] Район реки Почайна в Киеве

Они также разместили фотографии, где видно предупреждающие таблички "Проход запрещен".

"Смотреть можно только тем, кто знает правильные пути", — подписали администраторы группы снимки с видами на реку Почайну.

[ + – ] Предупреждающие таблички возле реки

Как рассказала сегодня пресс-служба Киевской областной военной администрации, всего с начала разминирования территории региона специалисты нашли и обезвредили в области 30726 взрывоопасных предметов. Лишь за одни сутки 10 мая пиротехнические подразделения обезвредили 432 единицы.

Как отмечают в администрации, продолжается работа с населением. Местным жителями восьми населенных пунктов Броварского района рассказывают о рисках, связанных с взрывоопасными предметами.

Очевидно, это связано с трагическим случаем 8 мая, когда житель Киевской области подорвался на российской мине, гуляя в лесополосе возле села Залесье в Броварском районе. От полученных травм мужчина скончался.

После этого Киевская областная администрация в очередной раз призвала людей быть крайне осторожными во время прогулок, так как ликвидация взрывоопасных предметов в регионе еще продолжается.

Напомним, Эстония отправит в Украину специалистов для разминирования территорий. Саперы будут работать в районах, где нет активных боевых действий. Специалистов доставят, если украинцы обеспечат полную безопасность.

Ранее Киевская областная военная администрация сообщила, что российские войска оставили в регионе большое количество заминированных участков и неразорвавшихся боеприпасов.