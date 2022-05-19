Уникайте ґрунтових доріг: під Києвом двоє чоловіків підірвалися на міні-"жабі"

За даними поліції, наступивши на міну ОЗМ-72, чоловіки отримали множинні травми.

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У Бучанському районі двоє чоловіків 52 та 48 років підірвалися на міні, повідомляє поліція Київської області. За даними відомства, інцидент стався в полі між селами Липівка та Королівка.

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"Чоловіки підірвалися на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами, — зазначили в поліції. — З політравмами постраждалих госпіталізували до Макарівської лікарні".

Поліцейські закликали не ходити лісовими та польовими дорогами на деокупованих територіях, а в разі виявлення підозрілих предметів телефонувати "102".

Чим небезпечна міна ОЗМ-72

[ + – ] Міна ОЗМ-72

ОЗМ-72 (осколкова загороджувальна міна) — протипіхотна міна, що вистрибує, кругового ураження. В армії її прозвали "жабою".

У разі спрацьовування підривника спалахує пороховий сповільнювач, який підпалює вишибний заряд. В результаті бойова частина міни викидається зі "склянки" на висоту близько 0,6-0,8 м. Елементи ураження міни — 2,4 тис. роликів або кульок. Радіус ураження — 25 м.

Раніше Київська обласна військова адміністрація наголошувала, що російські війська залишили в регіоні велику кількість замінованих ділянок і нерозірваних боєприпасів. Насамперед влада планувала розмінувати населені пункти та території вздовж доріг. Також напередодні посівної кампанії перевіряли поля.

Нагадаємо, у квітні в селі Червоне Чернігівської області на трасі Чернігів-Київ підірвався автомобіль, наїхавши на протитанкову міну. 64-річний місцевий мешканець загинув на місці.

Як повідомляли, Естонія направить в Україну своїх саперів для розмінування територій.