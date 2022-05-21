Пес Патрон став обличчям мобільного додатку від МВС "Розмінування України"

Додаток "Розмінування України" дозволяє оперативно доповідати про виявлені вибухонебезпечні предмети, а також містить карту районів, де можуть бути нерозірвані снаряди й міни.

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У МВС України представили новий мобільний додаток "Розмінування України", за допомогою якого кожен громадянин зможе повідомляти правоохоронні органи про знайдений вибухонебезпечний предмет.

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[ + – ] Пес Патрон красується на головній сторінці Фото: Скриншот

Додаток "Розмінування України" має стати зручною комунікаційною платформою між органами ДСНС та громадянами для спільних зусиль щодо розмінування території України.

З моменту запуску програми вже є перші успіхи, про які повідомив під час всеукраїнського телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"За допомогою додатка "Розмінування України" можна повідомити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити його координати, зробити відео. Буквально за пару днів роботи, в нас уже 125 заявок, 76 із них із Київської області", — повідомив він.

[ + – ] Наступний крок — можливість переглядати інтерактивну карту зображення місць виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок

Додаток "Розмінування України" дозволяє:

ознайомитися з інтерактивною картою зображення місць виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок;

переглянути каталог найпоширеніших вибухонебезпечних предметів;

у кілька кліків направити повідомлення про виявлені вибухонебезпечні та підозрілі предмети та відстежувати його статус.

У МВС обіцяють, що незабаром функціонал програми "Розмінування України" розшириться. До нього додадуть можливість ознайомитися з рекомендаціями щодо можливих дій у разі виявленні вибухонебезпечних предметів, переглядати інтерактивну карту зображення місць виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок, інформацію про вибухонебезпечні предмети без проходження попередньої авторизації, отримувати повідомлення про небезпечні зони, що знаходяться поруч, здійснювати пошук місця на карті, а також переглядати карти в режимі офлайн.

"Обличчям" програми з розмінування українських територій став найвідоміший чотирилапий сапер країни — джек-рассел-тер'єр Патрон, який несе службу в підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій Чернігівщини та залучений на розмінуванні територій. Його господар Михайло Ілльов — керівник піротехнічної групи рятувальників області.

За даними МВС, Україні знадобиться від п'яти до семи років, щоб очистити територію від мін та інших вибухонебезпечних предметів, якими російські окупанти засмітили землю.

Нещодавно заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що на території Київської області завершено розмінування всіх об'єктів.