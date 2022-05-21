Украине понадобится минимум 5 лет для полного разминирования территории, — МВД

Российские войска оставили после себя большое количество взрывчатки, ежедневно саперы уничтожают 2-5 тысяч опасных предметов.

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После российского вторжения понадобится как минимум пять лет, чтобы разминировать всю территорию Украины. Об этом заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян рассказала 20 мая в эфире всеукраинского телемарафона.

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Как оценивают специалисты МВД, в настоящее время взрывчаткой "загрязнена" украинская территория общей площадью около 300 тысяч квадратных метров — в десятки раз больше, чем во время любого вооруженного конфликта в истории.

С 24 февраля саперы уже уничтожили в Украине 114 тысяч взрывоопасных предметов, из них чуть меньше 2 тысяч авиационных бомб.

Спасатели ГСЧС уже проверили более 22 тысяч гектаров, в среднем они ежедневно находят по всей стране от 2000 до 5000 снарядов, мин и других угроз для мирного населения. Основные усилия сосредоточены на обследовании Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые находились под вражеской оккупацией.

"Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5-7 лет до полного разминирования", — отметила Мэри Акопян.

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Областные и военные администрации сотрудничают с МВД, сообщая информацию об опасных участках. Большое количество запросов поступают от глав сельских общин, городов и областей Украины, правительство изучает их и расставляет приоритеты по разминированию, в первую очередь саперов отправляют на сельскохозяйственные угодья.

Чтобы ускорить процесс, правительство Украины создало Международный центр по гуманитарному разминированию, который должен привлечь помощь из-за рубежа: специалистов, технику и деньги. По словам замминистра, к инициативе уже присоединились около 20 иностранных организаций, в настоящий момент они проходят сертификацию для работы. Несколько групп уже приехали в Украину и со следующей недели должны приступить к обезвреживанию взрывных устройств в разных регионах.

"Мы тесно сотрудничаем с международным сообществом. После визита министров Польши, Литвы, Эстонии и Латвии, они вышли с инициативой на Еврокомиссию, чтобы создать специальную миссию по разминированию в Украине за счет Европейской комиссии, эту идею также поддержала федеральный министр внутренних дел Германии. Мы надеемся, что наши коллеги в Евросоюзе единогласно поддержат эту инициативу, и мы получим дополнительное финансирование и помощь", — добавила Мэри Акопян.

Мэри Акопян добавила, что украинцы изучают международный опыт и результаты различных войн и чрезвычайных ситуаций. К примеру, Западные Балканы до сих пор разминируют территории после Югославских войн (1991-2001 годы).

[ + – ] "Один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования", — говорят в МВД

Ранее в Офисе Президента заявили о завершении разминирования Киевской области. По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, в регионе также полностью восстановили электроснабжение. Работа заняла 45 дней вместо запланированных 60.

19 мая стало известно, что в селах Киевской области двое мужчин подорвались на российской мине. Пострадавшие выжили, их отправили с множественными травмами в больницу Макарова.

До этого в Одесской области на берег выбросило две российские якорные мины. Специалисты подрывной команды ВМС Украины вовремя заметили опасные предметы и уничтожили их.