Україні знадобиться щонайменше 5 років для повного розмінування території, — МВС

Російські війська залишили після себе велику кількість вибухівки, щодня сапери знищують 2-5 тисяч небезпечних предметів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Після російського вторгнення знадобиться щонайменше п'ять років, щоб розмінувати всю територію України. Про це заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян повідомила 20 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як оцінюють фахівці МВС, нині вибухівкою "забруднено" українську територію загальною площею близько 300 тисяч квадратних метрів — у десятки разів більше, ніж під час будь-якого збройного конфлікту в історії.

З 24 лютого сапери вже знищили в Україні 114 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них трохи менше як 2 тисячі авіаційних бомб.

Рятувальники ДСНС вже перевірили понад 22 тисячі гектарів, у середньому вони щодня знаходять по всій країні від 2000 до 5000 снарядів, мін та інших загроз для мирного населення. Основні зусилля зосереджено на обстеженні Київської, Чернігівської та Сумської областей, які перебували під ворожою окупацією.

"Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5-7 років до повного розмінування", — зазначила Мері Акопян.

Важливо

Пес Патрон став обличчям мобільного додатку від МВС "Розмінування України"

Обласні та військові адміністрації співпрацюють із МВС, повідомляючи інформацію про небезпечні ділянки. Велика кількість запитів надходять від голів сільських громад, міст та областей України, уряд вивчає їх та розставляє пріоритети з розмінування, насамперед саперів відправляють на сільськогосподарські угіддя.

Щоб прискорити процес, уряд України створив Міжнародний центр з гуманітарного розмінування, який має залучити допомогу з-за кордону: фахівців, техніку та гроші. За словами заступника міністра, до ініціативи вже приєдналося близько 20 іноземних організацій, зараз вони проходять сертифікацію для роботи. Декілька груп вже приїхали в Україну і з наступного тижня мають розпочати знешкодження вибухових пристроїв у різних регіонах.

"Ми тісно співпрацюємо з міжнародною спільнотою. Після візиту міністрів Польщі, Литви, Естонії та Латвії вони вийшли з ініціативою на Єврокомісію, щоб створити спеціальну місію з розмінування в Україні завдяки Європейській комісії, цю ідею також підтримала федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини. Ми сподіваємось, що наші колеги в Євросоюзі одноголосно підтримають цю ініціативу, і ми отримаємо додаткове фінансування та допомогу”, — додала Мері Акопян.

Мері Акопян додала, що українці вивчають міжнародний досвід та результати різних воєн та надзвичайних ситуацій. Наприклад, Західні Балкани досі розмінують території після югославських воєн (1991-2001 роки).

[ + – ] "Один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування", — кажуть у МВС

Раніше в Офісі Президента заявили про завершення розмінування Київської області. За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, в регіоні також повністю відновили електропостачання. Робота зайняла 45 днів, замість запланованих 60.

19 травня стало відомо, що в селах Київської області двоє чоловіків підірвалися на російській міні. Постраждалі вижили, їх відправили з численними травмами до лікарні Макарова.

До цього в Одеській області на берег викинуло дві російські якірні міни. Фахівці підривної команди ВМС України вчасно помітили небезпечні предмети та знищили їх.