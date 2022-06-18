"Нивелирует всю мою работу": пес-сапер Патрон раскритиковал мультфильм про себя (фото)

Неизвестные изобразили черниговского сапера ГСЧС танцующим рядом с минами. Представители пса уверяют, что не разрешали использовать образ.

Команда украинского пса-сапера Патрона раскритиковала мультфильм, который сняли о нем без разрешения. Реакция появилась на официальной странице в Instagram.

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Неизвестные выпустили мультфильм, в котором пес Патрон танцует рядом с минами, пока рядом все взрывается. Ролик стал вирусным, и в Сети появились сотни публикаций на эту тему. Представители четырехлапой звезды ГСЧС пытались найти создателей, но безуспешно, поэтому решили прокомментировать в социальных сетях и донести до сведения фанатов, что не принимали никакого участия в этом проекте и не давали права использовать образ.

"Я очень прошу вас не распространять этот мультик. Он нивелирует всю мою работу: возле мин танцевать нельзя. Огонь возле мин опасен. Возле снарядов и боеприпасов ходить нельзя. У знака "Осторожно мины!" нельзя даже махать хвостом. Этот мультик меня расстроил, ведь детки могут копировать движения этого псевдосапера", — отмечается в посте от лица Патрона.

Команда заочно обратилась к производителям мультфильма и подчеркнула, что война — не место для веселья. Она призвала всех желающих использовать образ Патрона в своих произведениях обращаться к контактным лицам, указанным в шапке профиля.

"Лицензия и разрешение использования образа в случае со мной очень важна. Я бы очень хотел, чтобы в Украине стали ценить право использования изображения, имени и истории", — подытожил автор.

Ранее пес Патрон стал лицом мобильного приложения от МВД: "Разминирование Украины". Оно позволяет быстро сообщать саперам о взрывчатке, а также показывает потенциально опасные зоны. Рисунки Патрона размещены на нескольких страницах приложения.

В мае псу Патрону вручили премию Каннского кинофестиваля под названием Palm Dog Award ("Пальмовый пес"). Организаторы удостоили его такой награды за вклад в укрепление связи между людьми и собаками.

Черниговскому псу-саперу Патрону недавно посвятили уже третий мурал в Киеве. Рисунок изображен на здании в парке "Отрадный". Питомец из ГСЧС пообещал при случае лично пометить стену в знак благодарности.