Псу-саперу Патрону посвятили мурал в Киеве (фото)

Это уже третий мурал, посвященный черниговскому четырехлапому саперу.

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Самому известному псу Украины Патрону посвятили в столице именной мурал. Об этом сообщается на странице пса-сапера в Instagram.

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"Ого! Художники создают уже третий в Украине мурал с моим изображением. Именно этот в Киеве, в парке "Отрадный". Я вам очень благодарен! Обещаю, что как буду в Киеве — лично помечу эту стену 😌", — обратился Патрон к своим подписчикам.

На киевском мурале талисман черниговских пиротехников изображен в своем именном бронежилете с государственным флагом Украины.

[ + – ] Псу Патрону посвятили мурал в Киеве

Патрона изображают не только на муралах, но и на рисунках, мемах и даже запустили разные товары с изображением и используют его лицо в официальном приложении "Разминирование Украины".

9 мая 2022 Владимир Зеленский наградил пса-сапера медалью "За преданную службу", а его хозяина Михаила Ильева — орденом "За мужество" ІІІ степени.

[ + – ] Патрон в вышиванке Фото: Instagram patron_dsns

Напомним, пока Патрон разминирует украинскую землю от вражеских мин, его в Каннах наградили престижной блогерской премией, как и кота Степана из Харькова.

Также Фокус писал об украинских четырехлапых символах войны. Среди которых героический черниговский пес Патрон, кошка Шафа, выжившая в разрушенном доме, и возродившийся из пепла кот Феникс.