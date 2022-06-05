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Псу-саперу Патрону присвятили мурал у Києві (фото)

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Фото: patron_dsns | Пес Патрон: "Обіцяю, що коли буду в Києві — особисто помічу цю стіну!"

Це вже третій мурал, присвячений чернігівському чотирилапому саперу.

Найвідомішому псу України Патрону присвятили у столиці іменний мурал. Про це повідомляється на сторінці пса-сапера в Instagram.

"Ого! Художники створюють вже третій в Україні мурал із моїм зображенням. Саме цей у Києві, у парку "Відрадний". Я вам дуже вдячний! Обіцяю, що як буду у Києві — особисто помічу цю стіну 😌", — звернувся Патрон до своїх підписників.

На київському муралі талісман чернігівських піротехніків зображений у своєму іменному бронежилеті з державним прапором України.

Псу Патрону присвятили мурал у Києві

Патрона зображують не тільки на муралах, а й на малюнках, мемах і навіть запустили різні товари із зображенням та використовують його обличчя в офіційному додатку "Розмінування України".

9 травня 2022 Володимир Зеленський нагородив пса-сапера медаллю "За віддану службу", а його господаря Михайла Ілльова — орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Патрон у вишиванці
Патрон у вишиванці
Фото: Instagram patron_dsns

Нагадаємо, поки Патрон розміновує українську землю від ворожих мін, його у Каннах нагородили престижною блогерською премією, як і кота Степана з Харкова.

Також Фокус писав про українських чотирилапих символів війни. Серед яких героїчний чернігівський пес Патрон, кішка Шафа, яка вижила у зруйнованому будинку, та кіт Фенікс, який відродився з попелу.