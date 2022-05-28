Пес Патрон отримав премію на кінофестивалі у Каннах

Улюбленця українців нагородили за зміцнення зв'язку між людством та собаками.

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Знаменитий український пес Патрон породи джек-рассел-тер'єр, який прославився на весь світ роботою з рятувальниками з пошуку мін, отримав премію Palm Dog Award ("Пальмовий пес") кінофестивалю Канна. Про це повідомили на сайті Держкіно України. Улюбленця українців нагородили за зміцнення зв'язку між собаками та людством.

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"Нашого улюбленця Патрона нагородили премією PalmDogManitarian, яку вручають за зв'язок між людством та собаками. Головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель з фільму "Військовий поні" Джини Гаммелл та Райлі Кео", — розповіли у пресслужбі українського Держкіно.

Власник Патрона, начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільов, подякував журі за приз, записавши відеозвернення. Ільов повідомив, що вони з Патроном не можуть приїхати до Канн і забрати нагороду, оскільки багато роботи вдома.

"Ми раді, що його відвага заряджає весь світ бути відважним також", — сказав Ільов.

Власник Патрона також додав, що вдячний миру за допомогу Україні.

"І якщо хтось вагається, чи допомагати нам зброєю, знайте — чим більше зброї у нас, тим менше у нашого ворога часу заміновувати нашу територію" — додав Михайло Ілльов.

Як повідомили у Держкіно, нагороду Патрона отримала Катерина Третьякова, учасниця команди Української делегації у Каннах.

Нагадаємо, премії Palm Dog Award — це щорічне неофіційне шоу, на якому присуджують нагороди собакам. Його проводять із 2001 року з ініціативи журналіста Тобі Роузом, якого надихнув його власний французький фокстер'єр Маттлі. Шоу відбувається у передостанній день роботи Канського кінофестивалю.

Фокус раніше розповідав, що пса Патрона не готували до служби у ДСНС від народження. Два роки тому власник Патрона Михайло, він же керівник піротехнічної групи Чернігівської області, подарував цуценя своєму синові. Собаку готували до виставок та змагань, але з початку повномасштабної війни в Україні пес став сапером. За час роботи Патрон виявив понад 200 вибухонебезпечних предметів.

8 травня президент України Володимир Зеленський нагородив пса медаллю за допомогу у знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Український гарант наголосив на заслугах Патрона не лише у розмінуванні, а й допомозі у можливості навчити дітей правилам безпеки на території, де є загроза вибуху.