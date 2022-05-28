Пес Патрон отримав премію на кінофестивалі у Каннах
Улюбленця українців нагородили за зміцнення зв'язку між людством та собаками.
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Знаменитий український пес Патрон породи джек-рассел-тер'єр, який прославився на весь світ роботою з рятувальниками з пошуку мін, отримав премію Palm Dog Award ("Пальмовий пес") кінофестивалю Канна. Про це повідомили на сайті Держкіно України. Улюбленця українців нагородили за зміцнення зв'язку між собаками та людством.
"Нашого улюбленця Патрона нагородили премією PalmDogManitarian, яку вручають за зв'язок між людством та собаками. Головну нагороду виграв Бріт, сріблястий пудель з фільму "Військовий поні" Джини Гаммелл та Райлі Кео", — розповіли у пресслужбі українського Держкіно.
Власник Патрона, начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільов, подякував журі за приз, записавши відеозвернення. Ільов повідомив, що вони з Патроном не можуть приїхати до Канн і забрати нагороду, оскільки багато роботи вдома.
"Ми раді, що його відвага заряджає весь світ бути відважним також", — сказав Ільов.
Власник Патрона також додав, що вдячний миру за допомогу Україні.
"І якщо хтось вагається, чи допомагати нам зброєю, знайте — чим більше зброї у нас, тим менше у нашого ворога часу заміновувати нашу територію" — додав Михайло Ілльов.
Як повідомили у Держкіно, нагороду Патрона отримала Катерина Третьякова, учасниця команди Української делегації у Каннах.
Нагадаємо, премії Palm Dog Award — це щорічне неофіційне шоу, на якому присуджують нагороди собакам. Його проводять із 2001 року з ініціативи журналіста Тобі Роузом, якого надихнув його власний французький фокстер'єр Маттлі. Шоу відбувається у передостанній день роботи Канського кінофестивалю.
Фокус раніше розповідав, що пса Патрона не готували до служби у ДСНС від народження. Два роки тому власник Патрона Михайло, він же керівник піротехнічної групи Чернігівської області, подарував цуценя своєму синові. Собаку готували до виставок та змагань, але з початку повномасштабної війни в Україні пес став сапером. За час роботи Патрон виявив понад 200 вибухонебезпечних предметів.
8 травня президент України Володимир Зеленський нагородив пса медаллю за допомогу у знешкодженні вибухонебезпечних предметів. Український гарант наголосив на заслугах Патрона не лише у розмінуванні, а й допомозі у можливості навчити дітей правилам безпеки на території, де є загроза вибуху.