Пес Патрон получил премию на кинофестивале в Каннах

Любимца украинцев наградили за укрепление связи между человечеством и собаками.

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Знаменитый украинский пес Патрон породы джек-рассел-терьер, прославившийся на весь мир работой со спасателями по поиску мин, получил премию Palm Dog Award ("Пальмовый пес") Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте Госкино Украины. Любимца украинцев наградили за укрепление связи между собаками и человечеством.

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"Нашего любимца Патрона наградили премией PalmDogManitarian, которую вручают за связь между человечеством и собаками. Главную награду выиграл Брит, серебристый пудель из фильма "Военный пони" Джины Гаммелл и Райли Кео", — рассказали в пресс-службе украинского Госкино.

Владелец Патрона, начальник группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГУ ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев, поблагодарил жюри за приз, записав видеообращение. Ильев сообщил, что они с Патроном не могут приехать в Канны и забрать награду, так как много работы дома.

"Мы рады, что его отвага заряжает весь мир быть отважным тоже" — сказал Ильев.

Владелец Патрона также добавил, что благодарен миру за помощь Украине.

"И если кто колеблется, помогать ли нам оружием, знайте – чем больше оружия у нас, тем меньше у нашего врага времени заменять нашу территорию" — добавил Михаил Ильев.

Как сообщили в Госкино, награду Патрона получила Екатерина Третьякова, участница команды Украинской делегации в Каннах.

Напомним, премии Palm Dog Award — это ежегодное неофициальное шоу, на котором присуждают награды собакам. Его проводят с 2001 года по инициативе журналиста Тоби Роузом, которого вдохновил его собственный французский фокстерьер Маттли. Шоу проходит в предпоследний день работы Каннского кинофестиваля.

Фокус ранее рассказывал, что пса Патрона не готовили к службе в ГСЧС с рождения. Два года назад владелец Патрона Михаил, он же руководитель пиротехнической группы Черниговской области, подарил щенка своему сыну. Собаку готовили к выставкам и соревнованиям, но с начала полномасштабной войны в Украине пес стал сапером. За время работы Патрон обнаружил более 200 взрывоопасных предметов.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил пса медалью за помощь в обезвреживании взрывоопасных предметов. Украинский гарант отметил заслуги Патрона не только в разминировании, но и помощи в возможности обучить детей правилам безопасности на территории, где есть угроза взрыва.