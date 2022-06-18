"Нівелює всю мою роботу": пес-сапер Патрон розкритикував мультфільм про себе (фото)

Невідомі зобразили чернігівського сапера ДСНС у танці поруч із мінами. Представники пса запевняють, що не дозволяли використати образ.

Команда українського пса-сапера Патрона розкритикувала мультфільм, який зняли без дозволу. Реакція з'явилася на офіційній сторінці в Instagram.

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Невідомі випустили мультфільм, у якому пес Патрон танцює поряд із мінами, поки поряд усе вибухає. Ролик став вірусним, і в мережі з'явились сотні публікацій на цю тему. Представники чотирилапої зірки ДСНС намагалися знайти творців, але безуспішно, тому вирішили прокоментувати в соціальних мережах і донести до фанатів, що не брали жодної участі в цьому проєкті й не давали права використовувати образ.

"Я дуже прошу вас не розповсюджувати цей мультик. Він нівелює всю мою роботу: біля мін танцювати не можна. Вогонь біля мін небезпечний. Біля снарядів і боєприпасів ходити не можна. Біля знака "Обережно міни!" не можна навіть махати хвостом. Цей мукльтик мене розчарував, адже дітки можуть копіювати рухи цього псевдосапера", — зазначається в пості від імені Патрона.

Команда заочно звернулася до виробників мультфільму та наголосила, що війна — не місце для веселощів. Вона закликала всіх охочих використати образ Патрона у своїх творах звертатися до контактних осіб, вказаних у шапці профілю.

"Ліцензія та дозвіл використання образу у випадку зі мною дуже важлива. Я б дуже хотів, щоб в Україні стали цінувати право використання зображення, імені й історії", — підсумував автор.

Раніше пес Патрон став обличчям мобільного додатку від МВС "Розмінування України". Він дозволяє швидко повідомляти саперам про вибухівку, а також показує потенційно небезпечні зони. Зображення Патрона розміщені на кількох сторінках програми.

У травні псу Патрону вручили премію кінофестивалю Канн під назвою Palm Dog Award ("Пальмовий пес"). Організатори удостоїли його такою нагородою за внесок у зміцнення зв'язку між людьми та собаками.

Чернігівському псу-саперу Патрону нещодавно присвятили вже третій мурал у Києві. Малюнок зображений на будівлі в парку "Відрадний". Вихованець із ДСНС пообіцяв за нагоди особисто помітити стіну на знак подяки.