"Не зміг пройти повз": пес Патрон "одружився" (відео)

Талисман Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та символ Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування — пес Патрон — повідомив про зміну статусу.

У акаунті одного з найвідоміших чотирилапих України з'явилася інформація про те, що тепер Патрон не самотній і в нього є "дружина". Цю новину підтверджує відповідне відео.

Як зазначено у публікації, у Патрона з’явилася "дружина" у вересні, але донедавна це не розголошувалося:

"Не навмисно, а просто мені здавалося, що зараз не час порушувати спокій такими новинами, але, з іншого боку, інші новини, не настільки хороші, не питають нас".

Як і чотирилапий сапер, його кохана — представниця породи джек-рассел-тер’єр. Її звуть Лана.

"Я постійно відкладав своє особисте життя, мені здавалося, що воно не таке важливе, як робота, як волонтерство, ну, ви знаєте. Багато хто з вас проходив через це. Але пройти повз Лану й не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем", — йдеться у дописі.

Видео дня

Патрон радить усім, хто ще вагається й відкладає "на потім" щось лише для себе, для щастя, для посмішок, бути рішучішими:

"Не те, що "потім може не настати" — ніхто не знає, скільки кому залишилося жити, просто якщо почати саме сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Більше кохання і більше життя. Ми з Ланою даруємо вам любовний лизь. Він не тільки для романтичних справ, а й для всілякої любові: до своїх тваринок, до батьків, до країни та всього іншого. Цілуйте близьких, бережіть себе!"

Собака Патрон — чим він відомий

Службовий пес Патрон породи джек-рассел-тер’єр із Чернігова став справжньою зіркою соцмереж після того, як у мережі з’явилося кілька відео від ДСНС Чернігівської області, де він був головним героєм.

Вперше про Патрона написали 15 березня 2022 року. "Знайомтеся, це Патрон. Йому два роки. Він — душа й талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди й усюди. До речі, він дуже любить сир, тому наші хлопці, коли випадає нагода, балують його смаколиками", — написали піротехніки у Facebook. І відтоді слава Патрона зростає.

За цей час Патрона кілька разів зображували на муралах, нагороджували преміями, зокрема — премією Каннського кінофестивалю під назвою Palm Dog Award ("Пальмовий пес") за внесок у зміцнення зв’язку між людьми та собаками.

У травні 2022 року Патрон став обличчям мобільного додатка від МВС, який дає змогу швидко повідомляти саперам про вибухівку та показує потенційно небезпечні зони. На кількох сторінках додатка "Розмінування України" розміщено малюнки Патрона.

У червні того ж року Патрон став героєм мультфільму, проте команда українського собаки-сапера розкритикувала проєкт, зазначивши, що собака, який танцює поруч із мінами, — саме таким Патрона зобразили в мультфільмі — знецінює серйозну роботу собаки.

Крім того, тварина отримала офіційну посаду в зоозахисній організації UAnimals. Відомого чотириногого піротехніка призначили директором департаменту з комунікацій

Нагадаємо, двійник пса Патрона врятував життя господині під час обстрілу ТЦ у Кременчуці. Раніше Федір любив гуляти поруч з "Амстором", але в день атаки відвів Ольгу Хлебутіну подалі від небезпеки.