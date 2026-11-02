"Мы поняли и увидели": глава Нацгвардии приехал на Петропавловскую Борщаговку (видео)

После того, как вокруг дома на Петропавловской Борщаговке разгорелся скандал после информации о том, что там удерживают 40 мужчин, к протестующим приехал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко и пообщался с журналистами.

Генерал-майор заявил, что дом, который стал эпицентром общественного негодования, является временным пунктом дислокации подразделения Нацгвардии. Туда поступают военнослужащие, мобилизованные по ТЦК проходят оформление документов, проверки, а затем уже установленным порядком отправляются в учебные центры при наличии "окон".

По словам Пивненко, дом на Петропавловской Борщаговке арендуется.

"У нас у 70–80% вообще военнослужащих нет своего ППД (пункт постоянной дислокации, — прим. ред). Понимаете? Потому что было до войны… до войны было 10 тысяч в армию, сейчас – миллион на армию. О каких мы говорим официальных пунктах постоянной дислокации? За какие средства мы будем их строить?"

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Что касается четырех мобилизованных, которым понадобилась медпомощь, то, говорит Пивненко, они были пойманы после того, как сбежали из воинских частей.

"Они сейчас находятся в медицинском центре Национальной гвардии, и им оказывается помощь. В этом случае мы проведем служебное расследование. Лично я взял на контроль и будем решать степень вины или невиновности, или почему так произошло", — заявил военный.

По мужчине, у которого якобы сломан позвоночник, командующий НГУ пообещал дать информацию, когда она появится, а также снова пообещал служебное расследование.

"Каждый… командир опрошен, находившиеся здесь медики, которые постоянно здесь есть, они тоже будут опрошены… Если со стороны Национальной гвардии были какие-то вопросы, то поверьте, в установленном порядке, так же, как эти люди в установленном порядком воюют, так и наши военнослужащие будут наказаны. И к ним будут приняты мои решения лично".

Генерал добавил, что Из 100 сбежавших военнослужащих 48–50 находят и возвращают в строй.

Ранее врач заявляла, что в доме 25 человек, и у них "разное состояние", на что Пивненко ответил, что был внутри помещения, снимал видео. Там, утверждает он, 18 военнослужащих, которые "нормально общаются" и "все у них хорошо".

Пивненко отметил, что после сегодняшней ситуации военным придется срочно менять место временного пункта дислокации:

"Потому что сюда может прилететь российская ракета и погибнут все наши люди. Вот что надо делать. Это нужно сейчас срочно искать, куда их перемещать. Это проблема, которая произошла сегодня".

По этой же причине (риск прилета) у мобилизованных забирают телефоны, уточнил генерал.

Военнослужащий призвал людей успокоится, отметив, что это — не та история, которую надо "качать" выламывать двери и так далее.

"Это не та ситуация. Поверьте, есть проблема — мы поняли, мы увидели. Если нужно исправиться — мы уже это сделали и исправимся…Сейчас боремся не против того врага. Враг – не в лице Национальной гвардии, враг там, на фронте, вот с ними надо бороться".

Тем временем возле дома, где удерживают людей, начались стычки с полицией, и даже прогремели выстрелы.

Напомним, что известно о ситуации на Петропавловской Борщаговке, и о чем заявил один из мобилизованных.