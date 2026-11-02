В НГУ объяснили, почему мобилизованных держали в доме в Петропавловской Борщаговке (видео)

Пресс-секретарь Национальной гвардии Украины Руслан Музычук объяснил, почему мобилизованные находились в помещении в Петропавловской Борщаговке, и опроверг информацию о том, что там удерживали раненых. Мобилизованные находились в пункте временного содержания, поскольку этого требуют меры безопасности и специальная процедура приема новобранцев. Как в НГУ объяснили ситуацию, в связи с которой в сети сообщалось о "40 раненых в закрытом здании"?

Заявление Музычука появилось около 20:00 2 ноября, через несколько часов после появления первых сообщений о скандале в Петропавловской Борщаговке. Фрагменты комментариев пресс-секретаря НГУ медиа "Киев 24" опубликовало в Telegram-канале. Помимо слов Музычука слышно, как толпа кричит "Позор! Позор! Позор!", окружив группу военнослужащих и правоохранителей.

Представитель НГУ пояснил, что в помещении в Петропавловской Борщаговке находятся мобилизованные, и поэтому их невозможно отпустить по требованию протестующих. Выяснилось, что из соображений безопасности Нацгвардия не может удерживать в одном месте сотни людей. Именно по этим соображениям мобилизованных распределяют по разным пунктам временного содержания перед отправкой в учебные центры.

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"Речь идет не о незаконном удержании, а о том, что сейчас, например, Национальная гвардия, которая принимает людей по мобилизации, размещает их в разных местах. Мы не можем содержать 100–200–300 человек", — сказал представитель НГУ.

Музычук добавил, что на место происшествия прибыло командование НГУ и медики, а родственникам мобилизованных предоставили возможность зайти внутрь здания. Родственники убедились, что мужчины не так сильно пострадали, как об этом писали в соцсетях. Кроме того, в больницу отправили всех, кто нуждался в помощи врачей.

Скандал в Петропавловской Борщаговке — что произошло 2 ноября

Днём 2 ноября в соцсетях появились сообщения о столкновении на Петропавловской Борщаговке в Бучанском районе Киевской области. На видео с места событий — машина скорой помощи и врач, которая обращалась к правоохранителям и уговаривала пропустить её в помещение, где находятся тяжелораненые люди. Между тем в сетях писали, что якобы незаконно удерживают 30–40 человек, среди которых есть раненые, а один человек даже скончался. Граждане начали набрасываться на полицию, которая пыталась остановить нападающих.

Тем временем на место скандала в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко. Пивненко сообщил, что внутри здания находятся военнослужащие НГУ и что командование разберётся с ситуацией. Позже он уточнил, что речь идет о пункте временного содержания мобилизованных и что после сегодняшнего скандала о данном объекте узнали россияне и могут нанести ракетный удар. Генерал также добавил, что в здании обнаружили четырёх раненых, которых отправили в больницу. Пивненко предупредил, что после сегодняшнего скандала о пункте дислокации узнали россияне и могут провести ракетный удар.

Напоминаем, что в октябре СМИ сообщили о скандале в Одессе, когда мобилизованных слишком долго удерживали в пункте временного содержания.