У НГУ пояснили, чому мобілізованих тримали в будинку у Петропавлівській Борщагівці (відео)

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук пояснив, чому мобілізовані перебували у приміщенні у Петропавлівській Борщагівці, та спростував, що там утримували травмованих людей. Мобілізовані перебували у пункті тимчасового утримання, оскільки цього вимагають заходи безпеки та спеціальна процедура для приймання новобранців. Як у НГУ пояснили ситуацію, щодо якої у мережі повідомляли про "40 травмованих у закритій будівлі"?

Заява Музичука з'явилась близько 20 год 2 листопада, через кілька годин після першої інформації про скандал у Петропавлівській Борщагівці. Фрагменти коментарів речника НГУ медіа "Київ 24" опублікувало у Telegram-каналі. Окрім слів Музичука чути, як натовп кричить "Ганьба! Ганьба! Ганьба!", оточивши групу військовослужбовців та правоохоронців.

Представник НГУ пояснив, що у приміщенні у Петропавлівській Борщагівці перебувають мобілізовані й тому їх не можливо відпустити на вимогу протестувальників. З'ясувалось, що з міркувань безпеки Нацгвардія не може утримувати в одному місці сотні людей. Саме з цих міркувань мобілізованих розосереджують по різних точках тимчасового утримання перед тим, як відправити у навчальні центри.

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"Мова йде не про незаконне утримання, а про те, що зараз Національна гвардія, наприклад, яка отримує людей по мобілізації, вони знаходяться розосереджено в деяких місцях. Ми не можемо тримати 100-200-300 чоловік", — сказав речник НГУ.

Музичук додав що на місце інциденту прибуло командування НГУ та медики, а родичам мобілізованих надали можливість зайти всередину приміщення. Родичі пересвідчились, що чоловіки не настільки травмовані, як то писали у соцмережах. Крім того, у лікарню відправили усіх, хто цього потребував допомоги лікарів.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці — що сталось 2 листопада

Вдень 2 листопада у соцмережах з'явились повідомлення про сутичку на Петропавлівській Борщагівці у Бучанському районі Київської області. На відео з місця подій — машина швидкої допомоги та лікарка, яка зверталась до правоохоронців та вмовляла пустити у приміщення, де перебувають важкопоранені люди. Тим часом у мережах писали, що начебто незаконно утримують 30-40 людей, і серед них поранені, а одна людина навіть померла. Громадяни почали кидатись на поліцію, яка намагалась зупинити нападників.

Тим часом на місце скандалу у Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Нацгвардії генерал Олександр Півненко. Півненко повідомив, що всередині будівлі перебувають військовослужбовці НГУ і що командування розбереться з ситуацією. Згодом він уточнив, що ідеться про пункт тимчасового утримання мобілізованих і що після сьогоднішнього скандалу про цю локацію дізнались росіяни й можуть завдати ракетний удар. Генерал також додав, що у будівлі виявили чотирьох поранених, яких відправили в лікарню. Півненко попередив, що після сьогоднішнього скандалу про пункт дислокації дізнались росіяни та можуть завдати ракетний удар.

Нагадуємо, у жовтні медіа розповіли про скандал в Одесі, коли мобілізованих тримали надто довго у пункті тимчасового утримання.