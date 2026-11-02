"Ми зрозуміли й побачили": командувач Нацгвардії прибув до Петропавлівської Борщагівки (відео)

Після того, як навколо будинку на Петропавлівській Борщагівці розгорівся скандал через інформацію про те, що там утримують 40 чоловіків, до протестувальників приїхав командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та поспілкувався з журналістами.

Генерал-майор заявив, що будинок, який став епіцентром громадського обурення, є тимчасовим пунктом дислокації підрозділу Нацгвардії. Туди прибувають військовослужбовці, мобілізовані по ТЦК, проходять оформлення документів, перевірки, а потім уже встановленим порядком відправляються до навчальних центрів за наявності "вікон".

За словами Півненка, будинок на Петропавлівській Борщагівці орендований.

"У нас у 70–80 % військовослужбовців взагалі немає свого ППД (пункт постійної дислокації, — прим. ред.). Розумієте? Бо до війни… до війни в армію набирали 10 тисяч, а зараз — мільйон. Про які офіційні пункти постійної дислокації ми говоримо? За які кошти ми будемо їх будувати?"

Видео дня

Що стосується чотирьох мобілізованих, яким знадобилася медична допомога, то, за словами Півненка, їх затримали після того, як вони втекли з військових частин.

"Зараз вони перебувають у медичному центрі Національної гвардії, і їм надається допомога. У цьому випадку ми проведемо службове розслідування. Особисто я взяв цю справу під контроль, і ми з’ясуємо, наскільки вони винні чи невинні, або чому так сталося", — заявив військовий.

Щодо чоловіка, у якого нібито зламаний хребет, командувач НГУ пообіцяв надати інформацію, коли вона з’явиться, а також знову анонсував службове розслідування.

"Кожного… командира опитано; медиків, які перебували тут і постійно тут перебувають, їх також опитають… Якщо з боку Національної гвардії були якісь питання, то повірте, у встановленому порядку, так само, як ці люди у встановленому порядку воюють, так і наші військовослужбовці будуть покарані. І щодо них будуть ухвалені мої рішення особисто".

Генерал додав, що зі 100 військовослужбовців, які втекли, 48–50 знаходять і повертають до лав армії.

Раніше лікарка заявляла, що в будинку перебуває 25 осіб, і їхній "стан різний", на що Півненко відповів, що був усередині приміщення та знімав відео. Там, стверджує він, перебувають 18 військовослужбовців, які "нормально спілкуються" і "у них усе гаразд".

Півненко зазначив, що з огляду на сьогоднішню ситуацію військовим доведеться терміново змінити місце тимчасової дислокації:

"Тому що сюди може влучити російська ракета, і загинуть усі наші люди. Ось що треба робити. Зараз потрібно терміново шукати, куди їх перемістити. Це проблема, яка виникла сьогодні".

З тієї ж причини (ризик потрапити під обстріл) у мобілізованих забирають телефони, уточнив генерал.

Військовослужбовець закликав людей заспокоїтися, зазначивши, що це — не та історія, через яку треба "хитати", ламати двері тощо.

"Це не та ситуація. Повірте, проблема є — ми це зрозуміли, ми це побачили. Якщо треба виправитися — ми це вже зробили й виправимося… Зараз ми боремося проти не того ворога. Ворог — це не Національна гвардія, ворог там, на фронті, ось з ними треба боротися".

Тим часом біля будинку, де утримують людей, почалися сутички з поліцією, і навіть пролунали постріли.

Нагадаємо, що відомо про ситуацію на Петропавлівській Борщагівці, а також про те, що заявив один із мобілізованих.