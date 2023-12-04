Фінал. На кому королівська сім'я відіграється за звинувачення в расизмі та інші скандали

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Зима і початок весни для британської королівської сім'ї останні кілька років — час, коли вони побоюються нових одкровень принца Гаррі та Меган Маркл. Пара, яка декларувала бажання приватності, після переїзду до США 2020 року постійно на слуху, до того ж не стільки через свою діяльність, скільки через постійні "сенсаційні" одкровення про "страждання", пережиті на батьківщині герцога, і "звірства" Фірми.

Вихід скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі в березні 2021 року став першим серйозним ударом по королеві Єлизаветі II і старших членах королівської сім'ї, оскільки серед іншого Меган Маркл драматично і зі сльозами розповідала про те, що родичі її чоловіка цікавилися, яким буде колір шкіри її первістка, і скаржилася, що не отримувала належної психологічної допомоги. Пару не зупинив від запису навіть той факт, що в цей час чоловік королеви, герцог Единбурзький, перебував у лікарні, а через місяць після виходу інтерв'ю, помер у Віндзорському замку.

Незважаючи на зашкалюючу кількість переглядів, пізніше Вінфрі видалила інтерв'ю зі свого каналу, а журналісти нарахували в ньому щонайменше 17 брехливих тверджень.

І так, після виходу скандального інтерв'ю популярність принца Гаррі та Меган у Великій Британії різко впала.

8 грудня 2022 року на екрани вийшов серіал "Гаррі та Меган", знятий стримінговим сервісом Netflix. Принц Гаррі та його дружина пустили до себе телекамери так близько, як жодного разу у своїй історії не робили члени британської королівської сім'ї. Таким чином вони хотіли показати, наскільки відрізняються від манірних британських родичів, демонструючи суцільну відкритість і позитив. У Букінгемському палаці на його прем'єру чекали, затамувавши подих, а джерело Daily Mail, пов'язане з королівською сім'єю, і зовсім заявило, що вихід цього серіалу може розцінюватися як "оголошення війни".

Зазначимо, що в шоу глядачі побачили ексклюзивні кадри з життя Сассексів. І цього могло б вистачити з лишком, щоб якось привернути до себе публіку, але не обійшлося без згадки королівської сім'ї та нової порції образ і претензій. Зокрема, глядачі дізналися, що під час першого знайомства з колишньою актрисою Віндзори не були раді, і їх нібито хвилювала змішана раса Меган.

Як і у випадку з інтерв'ю в Опри, ЗМІ уважно розібрали проєкт на молекули і знайшли в ньому факти брехні. Вишенькою на торті стало те, що серіал не був номінований на "Еммі", що дуже образило головних героїв.

Наступним ударом по репутації інституту монархії став вихід книги принца Гаррі "Запасний", яка побачила світ 10 січня 2023 року, наступного дня після того, як Кейт Міддлтон відзначила своє 41-річчя.

Книга принца Гаррі "Запасний" надійшла в продаж 10 січня 2023 року Фото: Getty Images

Молодший принц розповів читачам чимало неприємних фактів як про сім'ю, так і про себе. Чого варта його історія про відморожений пеніс, одкровення про бійку з братом і розповідь про вбивство 25 талібів. Останній момент, до речі, призвів до того, що таліби почали серйозно погрожувати молодшому синові короля і його родині, через що йому навіть довелося посилити охорону.

У своїй книзі Гаррі, скориставшись нагодою, звинуватив Кейт і Вільяма, що це вони підбурили його надіти нацистський костюм. Фото принца в такому вигляді пізніше викликало грандіозний скандал у Великій Британії.

Фото принца Гаррі в костюмі зі свастикою Фото: The Sun

Ще один момент, який викликав ступор навіть у відданих шанувальників автора, — його одкровення про те, що його народили тільки як донора органів для старшого брата.

І ось новий "сюрприз" — гучна книжка Оміда Скобі "Фінал: Всередині королівської сім'ї і боротьба монархії за виживання". Хто не знає, Скобі — це британський журналіст і письменник, найбільш відомий як співавтор книжки "У пошуках свободи" про герцогів Сассекських. Його називають негласним рупором пари, і він заробляє на книгах і матеріалах про королівську сім'ю. Якщо спочатку його кар'єра йшла в гору, оскільки всім цікаво було зазирнути в брудну білизну монаршого сімейства, то згодом активність Скобі в пошуках нового бруду багатьом добряче набридла і обернулася для нього звільненням з посади "королівського виконавчого редактора" в Yahoo! News наприкінці липня 2023 року. Щоправда, сам журналіст пояснив звільнення тим, що це він вирішив не подовжувати контракт із Yahoo! News, щоб "зосередитися на нових проєктах".

Омід Скобі заявив, що сам не став продовжувати контракт Фото: Скриншот

Повертаючись до "Фіналу", зазначу, що в ній традиційно розкриваються "сенсації" про знамениту родину. Однак особливу увагу привернув момент із перекладом книги, через що її зняли з продажу в Нідерландах. Нідерландський переклад, судячи з усього, дає змогу ідентифікувати двох членів королівської сім'ї, "обвинувачених у розмовах про колір шкіри Арчі". Спочатку повідомлялося, що названо одного "королівського расиста" — тепер, здається, було ідентифіковано двох. Нідерландський королівський журналіст Рік Еверс розповів у програмі "Доброго ранку, Британія" на каналі ITV, що перше ім'я було "дуже конкретним", а друге — "трохи розпливчастим". Водночас в англомовному перекладі ці імена не згадуються.

Королівська сім'я дуже довго зберігала мовчання з приводу витівок Сассексів та їхньої прес-команди. Покійна королева в принципі не любила виносити сміття з хати, а принц Чарльз і принц Вільям з поваги до неї теж не реагували публічно на численні звинувачення. Щоправда, того, наскільки зіпсувалися стосунки між братами та їхніми дружинами, не бачив тільки ледачий.

Однак зараз, схоже, бажання Скобі вкотре "хайпонути" на Віндзорах обернеться для нього великими неприємностями. Королівські джерела стверджують, що король Чарльз і Кейт Міддлтон, які й були, за твердженнями Скобі, тими, хто цікавився кольором шкіри дитини Гаррі та Меган, а також принц Вільям "вивчають усі способи законно відповісти" на чергові одкровення рупора Сассексів.

Книга Оміда Скобі "Фінал" Фото: Amazon UK

Для тих, хто добре знає принципи і порядки Букінгемського палацу, стає зрозуміло, що за цим формулюванням стоїть дещо більше, ніж просто можливий короткий коментар по темі.

Ба більше, тепер королева не зможе перешкодити принцу і принцесі Уельським відповісти по-справжньому, оскільки вони вже добряче розлючені на балакучих родичів і безперервні нападки на їхню сім'ю. Король Чарльз, який раніше невтішно відгукувався про молодшого сина і його мемуари в колі близьких, навряд чи стане їм у цьому перешкоджати.

Журналістка Аманда Плателль впевнена, що цього разу Віндзори мовчати не будуть

Прямого удару від них по Гаррі та Меган чекати не варто, оскільки Уельси дуже шанують королівський протокол, але ось Скобі, який не гребував нічим, ганяючись за славою й гонорарами, може дуже серйозно поплатитися і стати цапом-відбувайлом за все, що свого часу наговорили про королівську сім'ю родичі-втікачі. Додамо, що Сассекси публічно відхрестилися від того, що давали якусь інформацію Оміду, однак такі заяви не викликають особливої довіри.

І не виключено, що цього разу реакція Віндзорів не тільки дуже, м'яко кажучи, не сподобається автору скандальної книжки, а й стане останнім попередженням для принца Гаррі та Меган.

Чекаємо і спостерігаємо!