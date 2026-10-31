Трамп назвав Норвегію "ла*новою країною": у відповідь там влаштували екскурсію туалетами (фото, відео)

Норвегія не образилася на слова президента США Дональда Трампа, який назвав її "ла*новою країною" через те, що вона вкотре не отримала Нобелівську премію.

Натомість Норвезьке управління з туризму розпочало іронічну кампанію, присвячену наймальовничішим туалетам у країні, пише CNN.

Організація Visit Norway вирішила пограти на цьому визначенні Трампа, опублікувавши статтю з питанням: "А чи не найкращі це у світі "лай*нові туалети"?" — і представила добірку туалетів, розташованих у наймальовничіших куточках скандинавської країни.

"Ми тут почули деякі розмови про "ла*нову країну"… Що тут скажеш — у нас справді є одні з найгарніших і найвражаючіших туалетів у світі", — іронічно зауважили ініціатори кампанії.

Visit Norway публікує відео та фотографії, на яких показано споруди, що важко назвати туалетами, і супроводжує публікації такими фразами, як "Норвегія знову робить туалети величними! Сюди варто зазирнути — навіть якщо вам зовсім не кортить".

Видео дня

Серед представлених об’єктів — туалет на оглядовому майданчику Стегастейн (Stegastein) у регіоні Согне-фьорд. За версією порталу DesignCurial, він входить до десятки найкращих громадських туалетів світу. Також згадується хвилеподібний комплекс Уреддплассен (Ureddplassen) на узбережжі Хельгеланн.

На фото можна побачити і золотий туалет на острові Сенья, і об’єкт у районі Согне-фьорду, що працює на сонячній енергії.

"Як бачите, у Норвегії є безліч вражаючих прикладів того, як така нудна річ, як туалет, може перетворитися на справжню туристичну пам’ятку", — пишуть автори кампанії.

Реакція соціальних мереж

Користувачі високо оцінили почуття гумору норвежців, про що одразу ж написали у коментарях до публікації.

"Найкраща відповідь на грубість. На жаль, Д. Трамп не розуміє гумору, що виходить за межі найпростішого рівня", "Чесно кажучи, я не впевнений, що змушує мене більше хотіти відвідати Норвегію: ваше почуття гумору чи ваші громадські туалети", "Як американець, я схвалюю цей допис. І мені шкода того неосвіченого дурня, який це сказав. Він ніколи не зміг би оцінити красу Норвегії", "Золотий туалет! Можливо, він (Трамп) незабаром змінить свою думку", "Як скандинав, я упереджений, але вау, ось як треба реагувати на образи. Ваше почуття гумору змушує мене посміхатися", — йдеться під дописом.

Що і чому сказав Трамп про Норвегію

Свої різкі висловлювання щодо цієї скандинавської країни Трамп виголосив під час передвиборчої кампанії, всього за кілька днів до проміжних виборів у США.

25 жовтня він заявив, що був би радий бачити іммігрантів із деяких країн, але тільки не з Норвегії — "бо мені не дали Нобелівську премію…тож ніхто з Норвегії мені не потрібен". На тому ж мітингу Трамп додав: "Норвегія, чесно кажучи, стала "ла*новою країною"".

Раніше він використовував подібні епітети щодо Гаїті, Лівії, Сомалі та Ємену, але вирішив додати до цього переліку Норвегію, залишившись без омріяної нагороди.

У свою чергу, норвежці вже не раз давали зрозуміти Трампу, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії.

Нагадаємо, Трамп розповів, за що його критикує дружина Меланія.

Також повідомлялося, що у першої леді США більше шансів на отримання премії миру, ніж у Дональда Трампа.