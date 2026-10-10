Мав отримати вісім Нобелівських премій миру: Трамп розкритикував лауреатку

Президент США Дональд Трамп похвалився власними дипломатичними успіхами та негативно висловився щодо присудження Нобелівської премії миру юристу з ПАР Наві Піллей. Глава Білого дому впевнений, що його зусилля варті не однієї нагороди, а кількох.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Наві Піллей, яка отримала "Нобелівську премію", стала її лауреаткою незаслужено. Про це політик написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що більшість людей взагалі нічого не чули про лауреатку, за винятком того, що вона, за його словами, "ненавидить Ізраїль". При цьому політик не знає, чим саме Наві Піллай заслужила свою нагороду.

До своїх досягнень глава Білого дому зарахував врегулювання, як стверджується, вже 8 воєн та готовність до нормалізації ще двох конфліктів: з Іраном, а також між Росією та Україною.

"Насправді я мав би отримати 8 Нобелівських премій миру, а не одну", — вважає Трамп, перелічивши всі суперечки, які він нібито врегулював.

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Серед них: Камбоджа та Таїланд, Косово та Сербія, Конго та Руанда, Пакистан та Індія, Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Ізраїль та ХАМАС.

Також Трамп заявив, що не дав Ірану можливості отримати ядерну зброю та знищити не лише Близький Схід, а й території далеко за його межами.

"Я врятував більше життів, ніж будь-хто в історії", — вважає Трамп, згадавши венесуельську політику Марію Коріну Мачадо, за його словами, "чудову людину", яка минулого року передала американцеві присуджену їй премію за "врегулювання безлічі воєн".

І попри всі заслуги американського президента, премію присудили "лібералу з ООН", про якого "ніхто ніколи не чув", — написав політик, вважаючи, що премію миру мали отримати Сполучені Штати Америки в його особі.

"Це незмивна пляма на репутації Норвегії, яку ніколи не забудуть. Нобелівська премія миру назавжди дискредитована купкою радикальних ідеологів — противників демократії та ворогів цивілізації", — підсумував Трамп.

Через кілька годин Трамп знову перерахував свої перемоги на дипломатичному терені, не забувши згадати про те, що нібито близький до завершення ще двох воєн.

"І все ж ні я, ні Сполучені Штати Америки не отримали Нобелівську премію миру. Неймовірно!", — написав американський президент.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що його більше не цікавить Нобелівська премія миру.

Однак безпосередньо перед її врученням він знову почав говорити, що саме він, як ніхто інший, заслуговує на цю нагороду.